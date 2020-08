Belgien-GP im Fernsehen: Der grosse Regen kommt

​Für den kommenden WM-Lauf in Spa-Francorchamps (30. August) sehen die Meteorologen unbeständiges Sommerwetter vorher, der Regen kommt. Die Fragen sind: Wann genau und mit welcher Kraft?

Das Wetter ist ein beliebtes Smalltalk-Thema, um gemeinsam ein wenig zu schimpfen: Den Einen ist es für die Jahreszeit zu heiss, den Anderen zu kalt, mal ist es zu trocken, mal beklagen wir zu viele Regentage. Für den Circuit Spa-Francorchamps gilt seit Jahren das Motto: Ein GP-Wochenende in Belgien ohne Regen, das ist fast unmöglich.

Der Traditionskurs in den Ardennen ist dafür bekannt, dass die Fahrer mit allem rechnen müssen und sich die Verhältnisse sehr schnell ändern können. Nicht selten sogar mit Regen im einen Streckenteil und trockener Bahn in einem anderen. Und das ist auch am kommenden Wochenende so. Nach viel Sonne am Donnerstag wird schon der Freitag unbeständig, mit einer Reihe von Schauern und einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Dies bei moderaten 19 Grad.

Am Samstag steigt das Gewitterrisiko, dann naht viel Ungemach. Denn pünktlich zum Renntag rollt ein Zwischentief heran, noch ist nicht ganz klar, ob es den ganzen Tag regnen wird oder nur zeitweise, die Temperatur sackt auf 16 Grad. Für Montag ist wieder freundlicheres Wetter angesagt, nur mit fünf Prozent Regenwahrscheinlichkeit, unklar ist, ob sich diese Zone beschleunigt und den Sonntagnachmittag vielleicht doch etwas freundlicher gestalten kann.



So oder so ist damit zu rechnen, dass der Regen Training und Rennen beeinflussen wird, und das ist in der Königsklasse oft der Steilpass zu einem spannenden Grand Prix. Dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts.





Belgien-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 28. August

7.00: Sky Sport 1 – Silverstone-GP Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Barcelona-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training



Samstag, 29. August

0.00: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

1.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

6.40: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.10: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. August

2.30: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

3.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung