Alex Albon über Belgien-Qualifying: «Es wird eng»

Red Bull Racing-Star Alex Albon erlebte einen vielversprechenden Auftakt ins Belgien-Wochenende. Der 24-Jährige erklärte hinterher, warum er dennoch einen harten Kampf um die Startplätze erwartet.

Beim letztjährigen Formel-1-Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps bestritt Alex Albon seinen ersten GP-Einsatz für das Red Bull Racing-Team. Der Thai-Engländer, der nach den ersten zwölf WM-Läufen von der Nachwuchsschmiede Toro Rosso (heute AlphaTauri) ins A-Team von Red Bull befördert worden war, bedankte sich für den Aufstieg mit dem fünften Platz.

Die Erfahrungen, die er dabei sammelte, helfen ihm auch beim diesjährigen Kräftemessen, verriet Albon nachdem er am Freitagnachmittag im zweiten freien Training die viertschnellste Runde gedreht hatte. Der 24-Jährige, der fast vier Zehntel über der Bestzeit seines Teamkollegen Max Verstappen blieb, erklärte: «Ich denke, dass es eine grosse Hilfe war, denn ich wusste, wo wir hin wollten und was auf dieser Strecke funktioniert hat, als wir dieses Wochenende in Angriff nahmen. Das war wirklich von Vorteil.»

«Es war ein vielversprechender Tag und ich fühlte mich von der ersten Runde an sehr wohl im Auto», berichtete Albon ausserdem. «Das Auto wird besser und gerade in den Kurven war die Fahrzeug-Balance gut. Es freut mich, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln», fügte er gewohnt offen an.

Mit Blick aufs heutige Qualifying mahnte der aktuelle WM-Sechste aber auch: «Schwer zu sagen, was jeder am Trainingsfreitag macht, denn die Leute sind mit verschiedenen Motoreneinstellungen und Spritmengen unterwegs. Aber man sieht, dass es einige Leute stärker darauf abgesehen haben, den Speed auf der Geraden zu verbessern. Mal schauen, wie sich das auswirken wird. Die Zeiten liegen überraschend nah beieinander, deshalb werden wir weiter an der Abstimmung arbeiten. Aber es wird morgen eng.»

2. Training, Belgien

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,744 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,048 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,096

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,390

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,393

6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,418

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,424

8. Esteban Ocon (F), Renault, +0,464

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,730

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,856

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,934

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,082

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,117

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,152

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,696

16. George Russell (GB), Williams, +1,719

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,939

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,030

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,090

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,498