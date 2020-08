Lewis Hamilton (Mercedes): «Red Bull etwas schneller»

​Die ersten Drei des zweiten Belgien-Trainings sind nicht repräsentativ für das F1-Kräfteverhältnis: Verstappen, Ricciardo, Hamilton. Lewis Hamilton warnt: «Red Bull ist derzeit etwas schneller.»

Die ersten elf Fahrer innerhalb von nur einer Sekunde, dazu Daniel Ricciardo auf Rang 2 hinter Max Verstappen und vor Champion Lewis Hamilton – man muss als Spieler schon sehr starke Nerven haben, um auf diese Drei Geld zu setzen, wenn es ums Abschlusstraining geht. Wenn wir also annehmen, dass die Reihenfolge nach dem zweiten freien Training kaum repräsentativ fürs wahre Kräfteverhältnis ist, so lässt die Aussage von Weltmeister Lewis Hamilton doch aufhorchen: «Red Bull ist derzeit etwas schneller.»

Der WM-Leader vertieft: «Red Bull einen Hauch schneller, und Daniel, der auf einmal da vorne mitmischt, und auch Racing Point ist bei der Musik – das macht alles aufregender. Wir haben Arbeit vor uns, um den Wagen besser abzustimmen, auch wenn die Fahrzeugbalance gar nicht übel ist.»

«Ich glaube, je mehr wir entwickeln, desto eher schiebt sich das Feld zusammen, vielleicht liegt es auch am Pistenlayout oder an den Abtriebswerten, wer weiss, jedenfalls arbeiten wir daran. Wir konnten jede Menge Runden zurücklegen, das war gut. Aber wir können mehr aus dem Wagen holen.»



Valtteri Bottas über seinen Geburtstag: «Am Morgen lief es ordentlich, am Nachmittag hatte ich zu viel Untersteuern. Wenn ich es schaffe, eine bessere Vorderachse zu haben, dann werden auch die Rundenzeiten besser.»





2. Training, Belgien

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,744 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,048 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,096

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,390

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,393

6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,418

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,424

8. Esteban Ocon (F), Renault, +0,464

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,730

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,856

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,934

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,082

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,117

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,152

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,696

16. George Russell (GB), Williams, +1,719

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,939

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,030

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,090

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,498





1. Training, Belgien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:44,493 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,069 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,081

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,136

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,375

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,556

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,606

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,729

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,732

10. Lando Norris (GB), McLaren, +0,781

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,954

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,010

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,211

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,266

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,686

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,995

17. George Russell (GB), Williams, +2,077

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

19. Romain Grosjean (F), Haas, keine Zeit

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung