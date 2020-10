Portugal-GP im Fernsehen: Sonne und Schauer

Die Formel 1 trägt ihr zwölftes Saisonrennen am kommenden Wochenende in Portugal aus. Wir haben die Übertragungszeiten zum nächsten Rennen.

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Das zwölfte Formel-1-Saisonrennen in Portugal steht auf dem Programm. Fahrer und Teams müssen sich auch an der Algarve auf Oktober-Wetter einstellen.

Das sieht laut Vorhersage wesentlich freundlicher aus als zuletzt in der Eifel. Nach mehreren verregneten Tagen soll es am Trainingsfreitag und am Samstag mit dem Qualifying sonnig werden, bei rund 20 Grad.

Am Rennsonntag sind Schauer möglich, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt immerhin bei 50 Prozent.

Wer alle Sessions live verfolgen möchte: Wir haben die Übertragungszeiten der wichtigsten Sender.

Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Oktober 2020

10.00: Sky Sport 1 – Eifel-GP Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

12.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

18.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 24. Oktober

9.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

18.45: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung