Portugal-GP im Fernsehen: Achtung Winterzeit!

Die Formel 1 trägt ihr zwölftes Saisonrennen am kommenden Wochenende in Portugal aus. Wir haben die Übertragungszeiten zum nächsten Rennen.

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Das zwölfte Formel-1-Saisonrennen in Portugal steht auf dem Programm. Wichtig zu wissen: In der Nacht zu Sonntag endet die Sommerzeit und es beginnt die Winterzeit.

Bedeutet: Die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Da es zu Portugal zudem eine Stunde Zeitunterschied gibt, erfolgt der Rennstart vor Ort um 13.10 Uhr und daher um 14.10 Uhr MEZ.

Wer alle Sessions live verfolgen möchte: Wir haben die Übertragungszeiten der wichtigsten Sender.

Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Oktober 2020

10.00: Sky Sport 1 – Eifel-GP Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

12.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

18.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 24. Oktober

9.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

18.45: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung