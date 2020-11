Sebastian Vettel: Ehre für Schumacher-Mechaniker

Die Mechaniker von Michael Schumacher an der Arbeit in Monza 1998

​In Imola wurde Sebastian Vettel die Chance verwehrt, Punkte zu erobern: Die Radmutter klemmte. Seb zeigte wahre Grösse. Er schimpfte nicht, sondern ehrte stattdessen am Funk einen Ferrari-Mechaniker.

Sebastian Vettel fuhr in Imola das beste Rennen in einer vermurksten Saison 2020. Sein Reifen-Management war makellos, er geigte zeitweise auf Rang 4 herum. Aber dann ging beim Boxenstopp alles schief: Eine Standzeit, die um elf Sekunden zu lang war, weil links hinten nicht alles optimal lief, vor allem jedoch rechts vorne eine Radmutter klemmte.

Nachdem Vettel als Dreizehnter die Ziellinie gekreuzt hatte, meldete er sich bei seinem Renningenieur Riccardo Adami zu Wort: «Okay, ich konnte zum Schluss nichts machen. Ich war ehrlich gesagt eingeklemmt. Ich hab’s immerhin vesucht. Ordentliches Rennen bis zum Boxenstopp, aber macht euch deswegen keine Gedanken.»

An der Box liessen Vettels Jungs die Köpfe hängen. Sie wussten genau, dass sie Sebastian die Chance auf Punkte gekostet hatten.

Dann wechselte Vettel auf Italienisch: «Danke an Claudio, danke an Claudio, danke für einen Haufen Jahre, ich danke dir – du bist ein Gentleman.»



Schnell kursierte: Vettel versuchte wohl, jenen Mechaniker zu trösten, der das mit dem Rad verbockt hatte. Aber das stimmte nicht. Die Worte richteten sich vielmehr an den langjährigen Ferrari-Mechaniker Claudio Bersini, der seit 25 Jahren in der Formel-1-Mannschaft von Ferrari arbeitete, jahrelang an der Seite von Vettels Vorbild und Freund Michael Schumacher.



Claudo Bersini wird nun pensioniert – Imola war sein letzter Grand Prix für Ferrari.





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0