Corona: Ferrari-Nachwuchs muss sich gedulden 13.11.2020 - 12:15 Von Otto Zuber

Formel 1 © Ferrari Die vier Finalistinnen müssen sich wegen eines Corona-Falls gedulden

In dieser Woche hätten die 4 Finalistinnen des «FIA Girls on Track – Rising Stars»-Programms um einen Platz in der Ferrari Driver Academy kämpfen sollen. Doch ein Corona-Fall verhinderte das letzte Kräftemessen.