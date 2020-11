Juri Vips (Red Bull): Reservist für Max Verstappen

​Formel-2-Fahrer Juri Vips aus Estland steht als Reservist von Red Bull bereit – für den Fall, dass Max Verstappen oder Alex Albon (Red Bull Racing), Pierre Gasly oder Daniil Kvyat (AlphaTauri) nicht fahren können.

Premiere für den 20jährigen Juri Vips: Der Formel-2-Pilot aus Estland ist von Red Bull zum ersten Mal als Reservefahrer aufgeboten worden, dies gilt für beide Rennställe, also für Red Bull Racing (Max Verstappen und Alex Albon) sowie AlphaTauri (Pierre Gasly und Daniil Kvyat). Vips steht in der Türkei bereit, falls einer der vier Stammfahrer nicht einsatzfähig sein sollte.

Die Rolle des Reservisten übernimmt bei Red Bull in der Regel der Brasilianer Sérgio Sette Câmara, doch der 22jährige aus Belo Horizonte ist an diesem Wochenende in Autopolis (Japan) in der Super Formula unterwegs, der Westschweizer Sébastian Buemi fährt beim Langstrecken-WM-Finale in Bahrain für Toyota.

Juri Vips, seit Ende 2018 Teil des Nachwuchsprogramms von Red Bull, hätte eigentlich 2020 ebenfalls in der Super Formula antreten müssen, aber dann kamen die ganzen Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Vips wurde in die Formel 2 geholt, wo er seit dem Belgien-Wochenende für DAMS ins Lenkrad greift, für den verletzten Sean Gelael. In Mugello eroberte Vips seinen ersten Podestplatz, als Dritter.

Corona ist auch der Grund, wieso Vips überhaupt als Reservist aufgeboten werden durfte. Früher galt: Für den Formel-1-Führerschein namens Superlizenz bedarf es 40 Punkten, die in Nachwuchsserien erobert werden müssen. Wegen der weltweiten Krise und vieler ausgefallener Rennen ist das auf 30 Zähler gesenkt worden. Vips steht bei 32 Punkten. Zudem hat er 300 Kilometer in einem GP-Renner zurückgelegt.



Vips gewann 2017 die deutsche Formel-4-Meisterschaft, 2018 und 2019 wurde er jeweils Gesamtvierter in der Formel 3. Dazu eroberte er im prestigeträchtigen Formel-3-Rennen von Macau 2019 den zweiten Rang hinter dem Niederländer Richard Verschoor.





