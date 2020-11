Alex Zanardi: Verlegung in lokales Krankenhaus

Das San Raffaele Krankenhaus in Mailand meldet erfreuliche Fortschritte im Heilungsprozess von Alex Zanardi, der in eine Klinik verlegt wurde, die näher an seinem Zuhause in Padua liegt.

Alex Zanardi befindet sich auf dem Weg der Besserung, wie das San Raffaele Krankenhaus in Mailand am gestrigen Samstag mitgeteilt hat. Der Racer und Paralympics-Sieger, der am 19. Juni bei Pienza auf der SP146 die Kontrolle über sein Handbike verloren hatte und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt war, hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen und schwebte sogar in Lebensgefahr.

Drei Mal wurde er im Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Siena operiert, danach verlegte man ihn in eine Reha-Klinik in der Nähe von Como. Weil sich sein Zustand verschlechterte, wurde er am 24. Juli nach Mailand ins San Raffaele Krankenhaus in die Intensivstation verlegt. Prof. Pietro Mortini, Leiter der dortigen Neurochirurgie-Abteilung, operierte den früheren GP-Star erneut, weil es zu späten Komplikationen wegen des Schädel-Hirn-Traumas kam, das er sich zugezogen hatte.

Seither machte der 54-Jährige erfreuliche Fortschritte, Mitte August teilte das Krankenhaus mit, dass er von den Intensivstation in die Abteilung für Neuroreanimation verlegt wurde, dort wurde er in halb-intensiver Pflege unter der Leitung von Professor Luigi Beretta behandelt.

In der neuesten Erklärung der Ärzte wird bestätigt, dass Zanardi physisch und neurologisch einen stabilen Zustand erreicht hat, der die Verlegung in eine lokale Klinik erlaubt, die in der Nähe seiner Familie in Padua liegt. «In den letzten zwei Monaten war er auch in der Lage, einen Weg der physischen und kognitiven Rehabilitation einzuschlagen», heisst es weiter.