James Key über den McLaren-Kniff: «Bald vergessen»

​McLaren-Technikchef James Key über eine clevere Lösung seiner Aerodynamik-Mannschaft: «Es ist immer schön zu sehen, dass man auf eine einzigartige Idee gekommen ist. Aber das ist schon bald vergessen.»

Es ist selten geworden in der Formel 1, dass den Ingenieuren eines Rennstalls etwas einfällt, das allen Anderen entgangen zu sein scheint. Ein engmaschiges Reglement erfordert von den klügsten Köpfen der Branche sehr viel Kreativität, und die hat McLaren-Technikchef James Key samt Mitarbeiter bewiesen.

Beim Diffusor, dem aufsteigenden Ende des Bodens, mussten gemäss neuer Vorschriften Strömungsweiser verkürzt worden, sie dürfen nicht mehr so nahe zum Boden reichen wie zuvor. Das bedeutet, dass der Wagen eine weniger starke Saugnapfwirkung aufbaut. Aber die Techniker tüfteln an Mitteln und Wegen, den verlorenen Abtrieb zurück zu gewinnen. Und das haben Key & Co. überaus clever getan.

Sie haben zusätzliche Finnen in einen Bereich gesetzt, in dem das Reglement dies nicht verbietet. Die Aerodynamiker erzeugen auf diese Weise einen zusätzlichen kleinen Kanal, welcher die Wirkungsweise des Diffusors unterstützt – der Luftstrom wird dort beschleunigt, der gewünschte Saugnapfeffekt entsteht.

Diese Lösung zu kopieren, ist nicht so einfach. Denn um den Trick ideal umzusetzen, ist ein extrem schlankes Getriebe notwendig. Das haben nicht alle Rennställe. Und wessen Getriebe schmal genug ist, wird Wochen brauchen, um die Key-Lösung auf die Strecke zu bringen.



James Key selber sagte dazu in einer Videokonferenz aus Bahrain: «Es ist immer schön zu sehen, dass man auf eine einzigartige Idee gekommen ist – ein dickes Lob an unsere Aerodynamik-Abteilung, die sich diesen Kniff hat einfallen lassen. Ich kann verstehen, dass jetzt ein wenig Aufregung entstanden ist. Aber das ist ja nur ein Aspekt von einer gesamtheitlichen Lösung des Hecks. Ich bin überzeugt, das ist bald vergessen.»



Gemäss Key bewegte sich McLaren nach dem Wechsel des Motorpartners (von Renault zu Mercedes) wie auf Eiern durchs Testprogramm: «Wir gingen sehr vorsichtig vor. Das führte dazu, dass wir vielleicht nicht so viele Runden zurückgelegt haben wie einige unserer Gegner. Ein anderer Grund liegt darin, dass wir überdurchschnittlich viele Datenerfassungsläufe gefahren haben, wenn die Piloten zur Messzwecken gleichbleibendes Tempo halten. Ich glaube, unser Vorgehen war vernünftig, denn wir konnten auf diese Weise sehr viele Punkte auf unserer Liste abhaken. Unser Programm war mit dem neuen Motorpartner umfangreicher als bei anderen Teams, dem mussten wir Rechnung tragen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2