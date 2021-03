Honda-Motor: Zwischenzeugnis von Toyoharu Tanabe

​Zu den Gewinnern der Wintertests gehören die Red Bull- und Honda-Teams Red Bull Racing und AlphaTauri – schnell, viele Kilometer. Honda-F1-Projektleiter Toyoharu Tanabe stellt ein Zwischenzeugnis aus.

Der 60jährige Toyoharu Tanabe geht in seine letzte Saison als Formel-1-Technikchef von Honda. Der frühere Renningenieur von Gerhard Berger in McLaren-Honda-Zeiten sagt: «Dies wird unser letztes Jahr in der Königsklasse, und wir wollen die Formel-1-Bühne mit einem Paukenschlag verlassen. Dafür legen sich alle Spezialisten in den Motorwerken von Sakura und Milton Keynes gewaltig ins Zeug. Wir glauben, wir sind für die Saison 2021 sehr gut vorbereitet – mit Red Bull Racing und auch mit der Scuderia AlphaTauri.»

Honda will sich als Sieger aus der Formel 1 verabschieden: Das Triebwerk RA621H soll Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erlauben, bei der Vergabe des WM-Titels ein Wörtchen mitzureden, der Niederländer und sein mexikanischer Stallgefährte Sergio Pérez wollen regelmässig Grands Prix gewinnen. Parallel dazu hat AlphaTauri mit Honda-Power Podestränge in Visier, und Pierre Gasly hat mit seinem Sensationssieg von Monza 2020 bewiesen – wenn sich eine Chance bietet, dann packt der Franzose mit beiden Händen zu.

Den letzten Testtag schlossen die Honda-Piloten Max Verstappen (Red Bull Racing) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) nach Mass ab – mit den Rängen 1 und 2 bei guten Verhältnissen auf dem Bahrain International Circuit. Projektleiter Tanabe über die Verbesserungen an der Honda-Antriebseinheit: «Um Leistung und Standfestigkeit zu erhöhen, haben wir am Verbrennungsmotor gearbeitet, am Turbolader und an der Energierückgewinnung. Wir haben auch versucht, das Triebwerk noch besser ins Auto zu installieren.»

Zum Bahrain-Test sagt der Japaner: «Wir sind mit der Arbeit zufrieden. AlphaTauri-Honda hat 422 Runden abspulen können, Red Bull Racing-Honda 369, unsere Motoren sind damit fast 4300 Kilometer gelaufen. Diese gute Laufleistung bedeutet, dass wir jede Menge Daten sammeln konnten, um uns auf den Saisonbeginn vorzubereiten.»

«Es liegt in der Natur der Tests, dass man das eine oder andere Problem antrifft, das ging auch uns so – in Bezug aufs Chassis als auch auf die Motoren. (Schwierigkeiten mit der Spritversorgung im Wagen von Yuki Tsunoda am ersten Testtag, M.B.) Das schmälert aber in keiner Weise die generell gute Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Wir konnten das komplette Arbeitsprogramm abspulen.»



Im Grunde handelt es sich hier um jenen Motor, den Honda eigentlich zur Saison 2022 bringen wollte. Tanabe weiter: «Als noch keiner von Corona sprach, bestand unser Plan darin, diesen Motor 2021 zu verwenden. Dann kam die Pandemie, danach der Lockdown. Wir beschlossen, die Einführung dieser Motorspezifikation auf 2022 zu verschieben. In der Folge jedoch entschied die Konzernleitung, die Formel 1 auf Ende 2021 zu verlassen, also haben wir den Plan erneut geändert und die Entwicklung wieder beschleunigt. Es war nicht ganz einfach, mit all diesen Veränderungen das Timing auf den Punkt zu bringen, aber wir haben es geschafft. Wir wollen unser Bestes geben, bevor wir Auf Wiedersehen sagen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2