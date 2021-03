Charles Leclerc über Sainz (Ferrari): Alles anders

​Ferrari tritt mit dem jüngsten Fahrerduo seit 1968 an, die Stimmmung ist anders als 2020 – zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz stimmt die Chemie, wie der zweifache GP-Sieger aus Monaco bestätigt.

Ferrari tritt in der GP-Saison 2021 mit einem für die Italiener ungewöhnlich jungen Pilotenduo an, der Monegasse Charles Leclerc ist 23 Jahre alt, der Spanier Carlos Sainz ist 26. Wir müssen bis ins Jahr 1968 zurückblättern, um bei Ferrari zu Jahresbeginn zwei so junge Piloten zu finden. Damals war der Neuseeländer Chris Amon 24, der Belgier Jacky Ickx erst 23.

Auf der Teststrecke von Bahrain bestätigt GP-Sieger Charles Leclerc die gute Stimmung zwischen ihm und seinem neuen Stallgefährten aus Madrid. Und Leclerc findet auch, dass bei Ferrari ein ganz anderer Geist herrscht als vor einem Jahr.

Charles Leclerc: «Vor einem Jahr wurde uns klar, dass wir viel weniger gut dastehen als erhofft. Und zeitweise war die Stimmung im Keller. Aber wir haben uns schnell aufgerappelt, die Leute waren entschlossen, ein besseres Auto zu bauen, um Ferrari wieder dorthin zu bringen, wo dieses Team hingehört.»

«Carlos spielt dabei eine grosse Rolle. Zunächst einmal ist er einfach ein feiner Kerl. Ich glaube, ich habe noch nie vor einer GP-Saison so viel Zeit mit einem Stallgefährten verbracht. Wir kommen prima miteinander aus, wir arbeiten sehr gut zusammen. Es ist für mich interessant zu sehen, welche Erfahrungen er aus anderen Rennställen mitbringt, das eröffnet bei der Arbeit mit dem Wagen neue Lösungswege.»

«Es ist auch spannend, seine Daten zu betrachten. Noch waren wir nicht unter identischen Bedingungen zusammen auf der Bahn, denn die Verhältnisse in Bahrain vom Morgen zum Nachmittag waren oft doch sehr unterschiedlich. Ich kann es nicht erwarten, den direkten Vergleich zu erleben.»



Was die Führungsposition angeht, so meint Leclerc: «Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich länger bei Ferrari bin. Aber das macht mich nicht automatisch zum Team-Leader. Wir haben keine Nummer 1, wie Teamchef Mattia Binotto ja auch erklärt hat. Ich bin in der Formel 1, um alle Gegner zu schlagen, angefangen mit dem eigenen Stallgefährten. Und da ich sehe, wie talentiert Carlos ist, wird das ein hartes Stück Arbeit. Aber das ist gut fürs Team, denn nur wenn wir uns gegenseitig antreiben, bringen wir Ferrari nach vorne.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2