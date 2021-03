Nach Test-Pleite: So geht es bei Mercedes weiter

Mercedes sah bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain nicht gut aus. Motorsportchef Toto Wolff weist mutmaßliche Gründe zurück und erklärt, wie es weitergeht.

Ist Mercedes 2021 tatsächlich nicht mehr so dominant wie in der vergangenen Saison. Ist Verfolger Red Bull Racing sogar vorbeigezogen?

Der Herausforderer stapelt noch tief. «Es ist angenehm, wenn man sieht, dass die viele Arbeit Früchte getragen hat. Es war unser Ziel, von Beginn an wettbewerbsfähig zu sein», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Diesem Schritt sei Red Bull «einen deutlichen Schritt nähergekommen».

Marko sieht Mercedes trotz diverser Probleme während der Tests auch in dieser Saison als Favorit, aber «wir wissen nicht, mit welcher Motorenstufe Mercedes hier gefahren ist. Wir gehen davon aus, dass der Unterschied zu Mercedes nicht mehr so groß ist», so Marko.

Geunkt wurde, dass der noch nicht durchgeführte Filmtag Mercedes einen Nachteil beschert hat. Mercedes wird diesen Tag, an dem zwar nur 100 Kilometer abgesuzlt werden können, dafür aber erste Probleme sichtbar werden, am Dienstag durchführen.

Ein Fehler? «Wenn der Shakedown unter den richtigen Bedingungen durchgeführt wird, kann man ein bisschen mehr verstehen, aber unsere Fehler in den ersten Tagen waren nicht darauf zurückzuführen, dass wir einen Shakedown durchgeführt oder nicht durchgeführt haben», stellte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff klar.

Schnell kommt die Vermutung auf, die vielen Erfolge in den vergangenen Jahren könnten dazu führen, dass Mercedes möglicherweise zu sorglos oder nachlässig agiert.

«Es geht nicht um Selbstzufriedenheit», stellte Wolff klar. «Es gibt einen Grund, warum es nicht viele Teams gibt, die Weltmeisterschaften gewinnen oder Titel hintereinander tun. Es ist ein Team, das jederzeit mit Energie versorgt und motiviert sein muss, und das ist nicht einfach.»

Wie sieht das Programm nun bis zum ersten Rennen in Bahrain (28. März) aus?

«Auf der Jobliste steht, dass wir die Daten verarbeiten werden», sagte Wolff. «Wir versuchen zu verstehen, wo wir gute Leistungen gezeigt haben und wo nicht, wo wir eine gute Korrelation zu unseren Simulationen und dem Windtunnel hatten und wo nicht, und im Allgemeinen ist es, als würden man eine Nacht über einer Idee schlafen. Am nächsten Tag wachst du intelligenter auf.»