Sebastian Vettel: Fernando Alonso sorgt für Hoffnung 03.05.2021 - 18:55 Von Andreas Reiners

Formel 1 © LAT Sebastian Vettel

Auch in Portugal war für Sebastian Vettel nichts zu holen, und das trotz Startplatz zehn. Doch ein alter Rivale macht Hoffnung, dass es in Barcelona am kommenden Formel-1-Wochenende nach vorne geht.