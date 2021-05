Otmar Szafnauer: «Natürlich sind wir enttäuscht»

Sebastian Vettel und Lance Stroll gingen in Portimão leer aus

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer machte nach dem Portugal-GP aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. Denn für Sebastian Vettel und Lance Stroll gab es in Portimão keine frischen Punkte.

Mit den Plätzen 13 und 14 blieben Sebastian Vettel und Lance Stroll im dritten Kräftemessen der Formel-1-Stars in Portugal unter den Erwartungen. Der Deutsche, der von Startplatz 10 losfahren durfte, hielt sich eine Weile in der Top-10, musste am Ende aber mit Platz 13 Vorlieb nehmen. Sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll kreuzte die Ziellinie als Vierzehnter direkt hinter dem vierfachen Weltmeister.

Der Kanadier hatte kurz vor dem Fallen der Zielflagge die Position zurückgegeben, die ihm Vettel zuvor überlassen hatte. «Lance war gegen Rennende direkt hinter Seb unterwegs, aber auf frischeren Reifen, deshalb baten wir Sebastian, ihn vorbei zu lassen, damit er versuchen konnte, an den Autos vor ihnen vorbeizukommen», schilderte Teamchef Otmar Szafnauer nach dem Rennen.

«Wir wollten damit unsere kleine Chance auf einen Punkt nutzen, doch leider hat es nicht geklappt», fügte der Rumäne an. «Lance hat sich dann sehr sportlich verhalten und den Platz in der letzten Runde an Seb zurückgegeben», lobte der Chef des Rennstalls aus Silverstone den Sohn des Teambesitzers.

«Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir diesmal keine Punkte holen konnten», hielt Szafnauer abschliessend fest. «Aber die gute Nachricht ist, dass der nächste Grand Prix in Spanien schon in wenigen Tagen stattfinden wird. Somit haben wir bald die Chance, in Barcelona Wiedergutmachung zu leisten.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0