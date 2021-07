Button zu Titelkampf: «Wird 'handgreiflich' werden»

Der Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hält die Formel 1 in Atem. Jenson Button hofft, dass es hart weitergeht, aber due richtigen Schlüsse aus Silverstone gezogen werden.

Vor der Sommerpause gibt es im Titelkampf der Formel 1 einen weiteren Akt: Das elfte Saisonrennen in Ungarn. Nach den Vorkommnissen in Silverstone zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton haben sich die Gemüter noch nicht wirklich beruhigt. Und das wird wohl auch nicht so schnell passieren.

«Es wird von nun an ein munteres Hin und Her, was gut für uns als Zuschauer ist, aber ob es gut für sie ist - ich weiß es nicht», sagte Ex-Weltmeister Jenson Button bei Sky Sports.

«Die Emotionen kochen hoch, das sind zwei der besten Fahrer, die jemals in der Formel 1 gefahren sind und es wird in den nächsten Rennen ‚handgreiflich‘ werden», so Button.

Sprich: Es wird hoch hergehen, mit offenem Visier, kleinen Scharmützeln und harten Zweikämpfen, die – so hofft Button – nicht mehr heftig enden wie in Silverstone, sondern fair geführt werden.

«Wir müssen einfach hoffen, dass es auf die richtige Art und Weise gemacht wird. Ich denke, nach diesem Rennen werden sie hoffentlich darüber reden. Das ist es, was für mich wichtig ist: Dass die Fahrer verstehen, was passiert ist, darüber reden und weitermachen und dann können sie so kämpfen, wie sie es sollten, ohne Samthandschuhe.» Aber eben auch ohne Unfälle.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0