Ungarn-GP im TV: Neues Duell Hamilton vs. Verstappen

Kaum Zeit zum Durchatmen: Am Wochenende steht das elfte Saisonrennen auf dem Programm. Wir haben die Übertragungszeiten für Sie zusammengestellt.

Das heiße Titelduell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen geht am kommenden Wochenende in die nächste Runde. Dann steht das letzte Rennen vor der Sommerpause auf dem Programm, das elfte von 23 Saisonrennen in Ungarn.

Red-Bull-Racing-Star Verstappen reist nach dem Crash und dem Aus in Silverstone mit einem Vorsprung von nur noch acht Punkten auf Hamilton zum Hungaroring.

Damit Sie keine Session aus Ungarn verpassen, haben wir die Übertragungszeiten für Sie zusammengestellt.

Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Großbritannien Wiederholung

08.00 Sky Sports F1 – Großbritannien-GP 2021 kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook Großbritannien

09.00 Sky Sports F1 – Formel 1 Analyse

09.30 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

10.55 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

11.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 Sky Sports – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.15 Sky Sports F1 – The 2022 F1 Car

17.45 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

19.50 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance – Lewis Hamilton

21.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

22.00 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 31. Juli

06.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

11.30 Sky Sports F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Alain Prost, Australien 1986

13.30 Sky Sports F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.15 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance: Nelson Piquet

18.50 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

21.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 1. August

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1987

06.45 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1988

08.15 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1998

10.15 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance James Hunt

11.40 Sky Sports F1 – Greatest Races Nigel Mansell, Silverstone 1987

13.30 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Ungarn

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz

18.15 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.15 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung