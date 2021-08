Hamilton und Mercedes-Funk: Will das, was sie rauchen

Mercedes sorgte am Sonntag im Chaosrennen von Ungarn am Funk für Aufsehen. Zum einen durch die Anweisung an Lewis Hamilton vor dem Restart, draußen zu bleiben. Und durch eine Siegansage.

Lewis Hamilton und der Mercedes-Funk: Das war am Sonntag beim Ungarn-Rennen eine ganz eigene Geschichte. Es war vor allem ein historisches Bild, als Hamilton mit seinem Mercedes ganz alleine in der Startaufstellung stand.

Die Konkurrenz war vor dem Restart nach dem Massencrash beim Rennstart geschlossen in die Box gegangen, um angesichts der inzwischen abgetrockneten Strecke von Regenreifen auf Slicks zu wechseln.

Eine Mercedes-Entscheidung, die Teamchef Toto Wolff verteidigte: «Es war die absolut richtige Entscheidung. Da stehe ich voll dahinter. Als Führender bist du natürlich immer vor der schwierigen Entscheidung, dass du da eine Wahl treffen kannst. Wenn wir als Einzige reingekommen wären, dann hätten wir auch wie die Deppen ausgesehen. Dass es innerhalb von einer Sekunde komplett austrocknet, damit war nicht zu rechnen.»

Hamilton selbst war bewusst, dass er an die Box hätte kommen können. «Ich habe versucht, dem Team in der Einführungsrunde Informationen zu geben. Es war in allen Kurven trocken und ich sagte ihnen immer wieder: ‚trocken, trocken, trocken‘, und sie sagten, ich solle draußen bleiben», sagte er.

«Wir gewinnen und verlieren als Team. Das Team hat mit der Strategie und den Boxenstopps einen fantastischen Job gemacht», so der Brite.

Später im Rennen meldete sich Wolff bei Hamilton und sagte ihm, dass er das Rennen gewinnen könne. Zu dem Zeitpunkt musste sogar Hamilton darüber lachen.

«Er hat ein großes Herz, Toto, aber bei allem Respekt, als ich den Call bekam, dachte ich: ‚Ich will das, was sie rauchen, am Ende des Rennens auch haben», scherzte Hamilton: «Die anderen waren so weit vorne, und ich musste gleichzeitig einen weiteren Boxenstopp einlegen, und ich dachte, es sei unmöglich, sie einzuholen.»

Tatsächlich hätte Hamilton womöglich gewonnen, wenn sich Fernando Alonso nicht dazwischengeworfen hätte und Hamilton in einem sehenswerten Duell rundenlang aufgehalten hätte.

Der Funk-Fauxpas kostete den von der Pole gestarteten Hamilton unter dem Strich zwar den 100. Sieg in der Formel 1, er ist nach der Disqualifikation von Sebastian Vettel aber unter dem Strich Zweiter und hat demnach acht Punkte Vorsprung auf Max Verstappen.

Offiziell wird, da Aston Martin eine Berufung angekündigt hat, noch der Stand mit Vettel auf Platz zwei genutzt. Hamilton hat daher dort nur sechs Zähler Vorsprung.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0