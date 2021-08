Wird Sebastian Vettel disqualifiziert? Zu wenig Sprit

Sebastian Vettel droht nach dem starken zweiten Platz im Ungarn-GP die Disqualifikation! Im Aston Martin des vierfachen Weltmeisters war nach dem Rennen zu wenig Benzin an Bord, um die erforderliche Spritprobe zu nehmen.

Das hatte gerade noch gefehlt: Sebastian Vettel könnte seinen hart erkämpften zweiten Platz in Ungarn wieder verlieren, weil er nach dem Rennen nicht mehr genug Sprit an Bord hatte. Der Heppenheimer stellte seinen grünen Aston Martin-Renner nach der Zieldurchfahrt am Streckenrand ab, doch die Sprit-Sparmassnahme reichte nicht.

Wie Dokument 56 verrät, konnte der technische Delegierte Jo Bauer nur 0,3 l statt des erforderlichen Liters entnehmen, und das verstösst gegen Artikel 6.6.2 des technischen Reglements. Darin heisst es, dass jeder Teilnehmer während eines Events sicherstellen muss, dass jederzeit eine Spritprobe von einem Liter aus dem Auto entnommen werden darf.

Deshalb wurde die Angelegenheit an die Rennkommissare übergeben, die sich Teamchef Otmar Szafnauer persönlich anhörten. Danach begab sich Jo Bauer zusammen mit Aston Martin-Mechanikern in die FIA-Box, um sich das Auto noch einmal anzusehen.

Zuletzt wurde Vettel 2012 aus dem Qualifying genommen, weil nicht mehr genügend Sprit im Tank war. Sollte Vettel disqualifiziert werden, rückt Hamilton auf den zweiten Platz und Ferrari-Star Carlos Sainz darf sich über einen Podestplatz freuen.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0