Toto Wolff: «Kleiner Fehler, schwerwiegende Folgen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff entschuldigt sich bei McLaren und Red Bull Racing für den Schaden, den Valtteri Bottas beim Start-Chaos auf dem Hungaroring angerichtet hat.

Für Valtteri Bottas, Lando Norris und Sergio Pérez war der Ungarn-GP nach wenigen Runden gelaufen – genauso wie für Lance Stroll und Charles Leclerc – weil Valtteri Bottas in der ersten Kurve ins Heck des besser gestarteten McLaren-Talents krachte, was wiederum eine Kettenreaktion auslöste, in der auch Max Verstappens Renner stark beschädigt wurde.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff zeigte nach dem Rennen bei «Sky Sports F1» Verständnis für den Frust der Konkurrenz und erklärte unumwunden: «Das geht auf unserer Kappe. Es war ein kleiner Fehler, er war zu spät auf der Bremse und Lando und die beiden Red Bull Racing-Renner wurden in Mitleidenschaft gezogen. So sollte es nicht laufen, aber im Regen kann es ziemlich schwierig sein.»

«Es ist ein kleiner Fehler, der einen so grossen Unfall verursacht hat, der Red Bull Racing eine Menge Punkte und möglicherweise zwei Autos auf dem Podium gekostet hat», fügte der Wiener an, und erklärte auf die Frage, ob er sich entschuldigen würde: «Das tue ich in aller Öffentlichkeit, es tut uns leid.»

Im offiziellen Team-Statement bekräftigte Wolff: «Valtteri erlebte einen schwierigen Start. Seine Räder drehten durch und danach wurde er vor der ersten Kurve eingeklemmt und verpasste seinen Bremspunkt. Es war ein kleiner Fehler mit schwerwiegenden Folgen. Dabei wurden mehrere Autos beschädigt und es tut mir sehr leid für McLaren und Red Bull Racing. Es ist schwer zu verkraften, wenn man direkt nach dem Start durch so einen Unfalls aus dem Rennen gerissen wird.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0