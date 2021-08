Russell nach Punkten emotional: «Bedeutet so viel»

George Russell ließ seinen Emotionen freien Lauf. Er wusste bei den TV-Interviews gar nicht, was er sagen sollte. Stattdessen verdrückte er sogar eine Träne.

Platz neun – für Russell ist das im Williams wie ein Sieg. Hinzu kommt, dass Teamkollege Nicholas Latifi Achter wurde – für das gebeutelte Team ein Festtag.

«Ich weiß gar nicht, wo die Träne herkam. Ich wurde einfach übermannt. Wenn du so lange so hart dafür gekämpft hast, bedeutet das so viel mehr als nur ein paar Punkte», sagte Russell.

«Das bedeutet so viel, da sind mir die Emotionen ein bisschen durchgegangen. Es ist ja nicht nur ein neunter Platz. Es sind drei Jahre harter Arbeit von mir und vier Jahre vom Team. Wir mussten uns ja zwischenzeitlich schon fragen, ob es überhaupt jemals klappen würde», Russell. Tatsächlich stand er alleine in dieser Saison mehrmals davor, einen Punkt zu holen.

«Es ist eine riesige Erleichterung», sagte er und hatte eine Kampfansage an die Konkurrenten in der Konstrukteurs-WM parat: «Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den achten Platz in der Konstrukteurswertung verdienen. Ich finde nämlich, dass wir in diesem Jahr bessere Arbeit geleistet haben als Haas und Alfa. Die sechs Punkte, die wir jetzt auf dem Konto haben, sind meiner Ansicht nach absolut verdient», so Russell.

Den achten Platz hat Williams aktuell inne, offiziell sind es im Moment sechs Punkte, da Aston Martin gegen die Disqualifikation von Sebastian Vettel möglicherweise Berufung einlegt. Sollte die Disqualifikation Bestand haben, sind es unter dem Strich sogar zehn Punkte, die das Team nach Ungarn auf dem Konto hat.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0