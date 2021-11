Saudi-Arabien-GP im TV: RTL zurück, Zeiten beachten

RTL zeigt das Rennen in Saudi-Arabien live

Der Titelkampf geht endgültig in die heiße Phase. Beim vorletzten Rennen des Jahres ist auch RTL wieder an Bord. Und: Die Startzeit ist eine ungewöhnliche.

RTL ist zurück auf der Formel-1-Bühne. Heißt: Fans der Motorsport-Königsklasse können das vorletzte Rennen des Jahres in Saudi-Arabien im Free-TV verfolgen.

Sky hatte sich zur Saison 2021 die Exklusivrechte gesichert, RTL entschied sich, erstmals seit 1991 nicht mehr alle Rennen zu zeigen.

Im Rahmen einer Sublizenz kann RTL aber vier Rennen übertragen. Der Kölner Privatsender zeigte bislang die Rennen in Imola (4,16 Millionen Zuschauer), Barcelona (2,5 Millionen) und Monza (2,41 Millionen).

Ursprünglich hatte RTL geplant, noch vom Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo live zu berichten. RTL änderte seine Pläne allerdings, damit eine Terminkollision mit dem letzten Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am 14. November verhindert werden konnte. Der Brasilien-GP fand zeitgleich statt.

Stattdessen wird RTL nun am Wochenende aus Saudi-Arabien berichten.

Damit Sie nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Übertragungszeiten zusammengestellt. Wichtig zu wissen: Der Start des Rennens erfolgt um 18.30 Uhr MEZ.

Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Freitag, 3. Dezember

04.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Katar

07.00: Sky Sport F1 – F1 Rennen Kompakt

07.30: Sky Sport F1 – F1: Analyse

08.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Mexiko 2021

11.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind Katar 2021

12.35: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

12.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Brasilien 2021

13.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

13.45: Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

14.25: ServusTV – Beginn Berichterstattung erstes Training

14.30: Erstes Training

16.00: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

17.15: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training

19.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind Brasilien 2021

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind Katar 2021

Samstag, 4. Dezember

02.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

07.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Katar

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30: Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

10.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Top 10 Kämpfe der Hybrid-Ära

14.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Brasilien 2021

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

14.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

15.00: Drittes Training

16.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

16.45: Sky Sport F1 – F1: Rennen 1995 in Suzuka

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.50: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.50: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

20.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 5. Dezember

01.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

04.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

08.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Mexiko 2021

11.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Brasilien 2021

11.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

12.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind Mexiko 2021

12.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind Brasilien 2021

13.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind Katar 2021

13.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

16.40: Sky Sport F1 – Top 10 Kämpfe der Hybrid-Ära

17.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

17.15 RTL – Countdown zum Rennen Teil 1

17:50: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 RTL – Countdown zum Rennen Teil 2

18.25: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: Großer Preis von Saudi-Arabien

20.10: ServusTV – Analysen und Interviews

20.15: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

22.15: ORF1 – Motorhome

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung