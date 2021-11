Schumacher: Emotionale Weihnachtskarte mit Michael

Eine Weihnachtskarte der Familie Schumacher macht in den sozialen Medien die Runde. Das Restaurant «La Montana» in Maranello hat die Karte auf Instagram gepostet.

Weihnachtsgrüße von den Schumachers: Eine emotionale Karte von der Familie des Formel-1-Rekordweltmeisters macht in den sozialen Medien die Runde. Denn das Restaurant «La Montana» in Maranello hat die Karte auf Instagram gepostet.

«Mamma Rossella», die früher Michale Schumacher in ihrem Restaurant beköstigt hat, und ihr Mann Maurizio schrieben: «Das erste Weihnachtsgeschenk ist angekommen. Ein Geschenk, das uns im Herzen berührt.»

Denn es wird emotional: Auf der Karte ist die ganze Familie Schumacher als Karikatur in einer Winterlandschaft zu sehen: Mick sitzt in seinem Haas-Renner, Schwester Gina zieht den Weihnachtsschlitten mit ihrem Western-Pferd, und in dem Schlitten sitzt Papa Michael als Weihnachtsmann, neben ihm Gattin Corinna.

Daneben steht «Fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr», sowie «Liebe von der Schumacher-Familie.»

Außerdem erhielt «Mamma Rossella» noch einen unterschriebenen Helm von Mick. Darauf schrieb der 22-Jährige auf Italienisch: «An Rossella und Maurizio, danke für alles! Eure Pasta ist die beste der Welt!»

Corinna Schumacher hatte sich im Rahmen der viel gelobten Netflix-Doku zu Michael geäußert, dabei kleine Einblicke in das Familienleben gewährt. «Es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, und nicht nur mir, die Kinder, die Familie, sein Vater, alle, die um ihn herum sind. Jeder vermisst Michael», sagte sie: «Aber Michael ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft.»

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0