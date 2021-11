Alain Prost: Überrascht von Ricciardos Problemen

Alain Prost arbeitete bei Renault mit Daniel Ricciardo zusammen. Dass sich der Australier bei McLaren im Vergleich zu seinem Teamkollegen Lando Norris schwer tut, hat den vierfachen Champion überrascht.

Zwei Jahre lang war Daniel Ricciardo für das Renault-Werksteam unterwegs, und in jener Zeit arbeitete er auch mit der GP-Legende Alain Prost zusammen. Nach der Saison 2020 wechselte der Australier zu McLaren. Der Saisonstart mit dem Traditionsrennstall aus Woking gestaltete sich schwieriger als erwartet, wie Ricciardo selbst freimütig gestand.

In Monza konnte der 32-Jährige seinen achten WM-Sieg einfahren, doch zuletzt ging er drei Mal leer aus. Sein deutlich jüngerer Teamkollege Lando Norris schaffte es hingegen sowohl in Mexiko als auch in São Paulo und Katar in die Punkte. Der Brite belegt zwei Rennen vor dem Saisonende den fünften Platz der WM-Tabelle, sein Stallgefährte ist WM-Achter.

Dass sich Ricciardo vergleichsweise schwer tut, ist nicht nur für den GP-Star selbst überraschend. Auch Prost hatte nicht damit gerechnet, wie er im Podcast «The Fast Lane» erklärt. «Ich bin überrascht. Ich dachte, dass er im Vergleich zu Lando im McLaren viel besser und schneller sein würde», gesteht der 51-fache GP-Sieger.

Über die Gründe für die anfänglichen Schwierigkeiten des McLaren-Stars sagt vierfache Weltmeister: «Es kann sein, dass es eine andere Atmosphäre im Team gibt, oder eine andere Art, das Auto abzustimmen, die dem einen Fahrer mehr entgegenkommt als dem anderen. Das ist ganz normal.»

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0