Max Verstappen: «Es geht doch nur noch um Strafen»

Max Verstappen ist über die Vorkommnisse in der Nacht von Dschidda enttäuscht: «Offenbar geht es in der Formel 1 nur noch um Strafen, nicht um Racing. Ich bin mit Entscheidungen nicht einverstanden.»

Max Verstappen hat den Eindruck, dass sich alles gegen ihn verschworen hat: Für das Abdrängen von Lewis Hamilton erhielt er von der Rennleitung eine Fünfsekunden-Zeitstrafe, und als er dem englischen Titelrivalen die Führung abgeben wollte, rauschte der ihm ins Heck, was Max nicht versteht. Beide Streithähne mussten in der Nacht bei den Rennkommissaren antraben.

«Ich habe alles gegeben, aber wir waren nicht schnell genug. Ich versuche hier nur, ein Rennen zu fahren, aber offenbar geht es in der Formel 1 nur noch um Strafen, nur ums Rennfahren. Ich bin mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden.»

Zum Crash mit Hamilton sagt Max: «Ich wollte ihn überholen lassen, also blieb ich auf der rechten Seite der Strecke. Was dann passiert ist, weiss ich nicht. Es schien so, als wolle er gar nicht nach vorne, und dann hat es auch schon gekracht. Ich verstehe das nicht.»

«Als mir ins Auto gefunkt wurde, dass ich ihn vorbeilassen soll, nahm ich Tempo raus, und er blieb ganz dicht an mir dran. Das begreife ich nicht, ich wollte ihn ja nur vorbeilassen. Ich fuhr also langsamer und langsamer. Ich schätze, das alles war ein Riesen-Missverständnis. Jedenfalls krachte er mir ins Auto.»

«Was für ein verwirrendes Rennen! Dritter Startplatz, dann auf einmal in Führung, dann wieder Dritter, Fünfsekundenstrafe, zweiter Platz, Berührungen, am Ende Zweiter – aber ich will über das alles lieber gar nicht mehr so viel reden. Denn Vieles was da passiert ist, bedarf keiner weiteren Worte. Wenn ich mehr sage, dann erzeugt das nur neue Schlagzeilen, und das wäre nicht verdient.»

Zur heissen Szene mit Hamilton in der ersten Kurve sagt Max: «Er ging mit Schwung vorbei, ein wenig wie Brasilien, ich bremste spät und schaffte die Kurve nicht mehr, aber er schaffte die Kurve auch nicht mehr. Und wenn beide das nicht schaffen, finde ich es nicht fair, wenn der eine Fahrer eine Strafe erhält und der andere nicht. Aber so ist es nun mal.»



Auf die Frage, was er zu den Vorwürfen von Lewis sage, wonach Verstappen wohl verrückt geworden sei, meint Max: «Dazu gibt es nicht viel zu sagen. In solchen Situationen schäumen die Emotionen halt über.»



Zu seiner Kritik an den Strafen sagt Max: «Das ist ja nicht nur heute so, das scheint ein Trend in der Formel 1 zu sein. Und das ist nicht die Formel 1, mit der ich aufgewachsen bin. Aber damit muss ich wohl leben.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0