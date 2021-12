Lewis Hamilton legt nach: «Verrückte Taktik von Max?»

Nach den skandalösen Vorfällen in der Nacht von Dschidda zwischen Verstappen und Hamilton ist von gegenseitigem Respekt nicht mehr viel zu spüren. Lewis über Max: «Ich dachte – was ist das denn?»

Wir stehen wieder bei null: Die WM-Anwärter Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen mit gleich vielen Punkten ins WM-Finale von Abu Dhabi, der Niederländer hat die Nase vorn, weil er mehr Rennen gewonnen hat, 9:8 steht es nach Saisonsiegen.

Vom gegenseitigen Respekt ist nach der chaotischen GP-Premiere auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit nicht mehr viel zu spüren. Die beiden Fahrer spucken vielmehr Gift und Galle, und Lewis Hamilton legt nach der ersten Kritik nach.

Hamilton hat die Faxen dicke – wie er von Verstappen zwei Mal abgedrängt wurde, wie er, aus seiner Sicht, aus rätselhaften Gründen verlangsamte, worauf er, Lewis, seinem Gegner ins Heck fuhr.

Lewis sagt: «Ich versuchte hier wirklich, im Auto die Fassung zu bewahren. Und das war nicht einfach. Ich bin in 28 Jahren Rennsport gegen viele Piloten gefahren, und da gab es unter den Top-Piloten einige, die ein wenig über dem Limit operierten; Fahrer, für die Regeln offenbar nicht gelten, oder sie denken nicht an die Vorschriften.»

«Ich habe versucht, meine Leistung auf der Bahn für sich sprechen zu lassen, mein Auto innerhalb der Grenzen zu bewahren und das Richtige zu tun. Max ist über dem Limit ganz sicher. Ich habe jetzt so oft Kollisionen mit ihm zu verhindern versucht. Es macht mir nichts aus, diese Rolle zu übernehmen, denn es gibt immer ein nächstes Mal. So wie heute auch.»



Hamilton bleibt dabei: Verstappen hat bei der Kollision aus unerklärlichen Gründen verzögert. «Ich hatte keine Information darüber, dass ich eine Position erhalte, ich wusste nicht, was da vor sich geht. Auf einmal wird er langsamer, dann lässt er seinen Wagen herübertragen, ich dachte – was ist das denn? Was für eine verrückte Taktik ist das? Dann kam auf einmal die Information, wonach er mir den Platz geben muss, und auf einmal, einfach so, bremst er stark, um ein Haar hätte ich uns beide abgeräumt.»



«Für ihn spielt es ja keine Rolle, wenn keiner von uns ins Ziel kommt, ich aber muss in beiden Rennen vor ihm die Zielflagge sehen. Ich bin gespannt, was die Rennkommissare davon halten.»



Auf die Frage, wie er sich nun fühle, meint Lewis: «Wie im Boxring. Und ich bin bereit.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash



WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0