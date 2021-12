Christian Horner: «Mehr können wir nicht tun!»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner räumte nach dem Sieg von Saudi-Arabien ein, dass die Konkurrenz schneller war. Er hatte auch eine klare Meinung zum Auffahr-Unfall von Lewis Hamilton.

Die Szene ereignete sich in der 27. Kurve der 38. Rennrunde in Saudi-Arabien: Max Verstappen ging vom Gas, um Lewis Hamilton auf Anweisung seines Teams vorbeizulassen, nachdem er sich in der ersten Kurve neben der Strecke an die Spitze zurückgekämpft hatte. Und auch der Mercedes-Pilot ging vom Gas. Dennoch krachte er dem Red Bull Racing-Star ins Heck.

Verstappen und Hamilton konnten weiterfahren, der Niederländer kassierte eine 5-sec-Strafe fürs Überholen neben der Bahn und nach dem GP, den Hamilton vor Verstappen gewann, wurden beide vor die Regelhüter zitiert. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte bei «Sky Sports F1»: «Dieses Rennen war schwer zu managen, ich denke, auch die Rennleitung hatte ihre Mühe mit dem ganzen Schrott auf der Piste, den virtuellen Safety-Car-Phasen, roten Flaggen und Rennstarts.»

«Ich denke, die 5-sec-Strafe war hart und dann gab es die Szene, in der Lewis ins Heck von Max gerasselt ist. Sie werden das nun vor den Rennkommissaren erklären müssen», fuhr der Brite fort, und beteuerte: «Max hat versucht, die Position zurückzugeben, was wir der Rennleitung auch mitgeteilt haben.»

«Max ging vom Gas und wie man anhand der Onboard-Aufnahmen hören kann, ging auch Lewis vom Gas. Ich weiss nicht, ob er wartete, um den DRS-Messpunkt zu passieren, damit er den Konter vermeiden konnte. Aber es war klar, dass wir den Platz zurückgeben. Wie gesagt, wir haben die Rennleitung informiert und mehr können wir nicht tun», betonte Horner daraufhin.

«Es gab eine Debatte darüber, ob er wegen der Szene in der ersten Kurve die Position zurückgeben muss. Michael Masi hat gesagt, er kann wählen, ob er es gleich macht oder die Angelegenheit zu den Regelhütern geht. Da weiss man, dass es eine Strafe geben wird, deshalb haben wir gesagt, wir geben die Position zurück. Und wir haben die Rennleitung informiert», ärgerte sich der 48-Jährige.

«Wir haben versucht, den Platz abzugeben und Lewis fuhr Max ins Heck. Dabei ist ein beträchtlicher Schaden entstanden, und das ist sehr, sehr frustrierend und ärgerlich», stellte Horner klar, räumte aber auch ein: «Mercedes hat heute ein überragendes Auto gehabt und die Realität ist, dass sie diesmal einfach das kleine Bisschen schneller waren, das den Unterschied ausmachte.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams?

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0