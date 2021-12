«Einfach krank»: Sportwelt feiert Max Verstappen

Der frisch gebackene neue Formel 1-Weltmeister Max Verstappen darf sich über eine Vielzahl an Glückwünschen aus der Welt der Sportstars freuen. Wir haben ein paar gesammelt.

Das denkwürdige Hitchcock-Finale der Formel 1 am Sonntag in Abu Dhabi brachte den TV-Sendern nicht nur Traum-Quoten. Es hat die Sportwelt auch weltweit in ihren Bann gezogen.

Der neue Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) hat die Phalanx der britischen und deutschen WM-Titel-Sammler von Mercedes und Lewis Hamilton durchbrochen und darf sich über Gratulationen aus der weltweiten Sportszene freuen.

KTM-Berater Heinz Kinigadner und Sohn Hannes waren am Sonntag selbst vor Ort und feierte noch lange mit der Red Bull-Racing-Crew, wo nach dem Titelgewinn und den offiziellen Feierlichkeiten in der Box der Evergreen «We are the Champions» von Queen angestimmt wurde.

Auch die beiden MotoGP-Stars Miguel Oliveira und Brad Binder gratulierten dem 24-jährigen Niederländer. «Congrats Champ! Ich bin ganz aus dem Häuschen», ließ Binder gegenüber Verstappen ausrichten.

Oliveira lobte auch die Einstellung von Lewis Hamilton: «Was für ein Gentleman!» Auch Repsol-Honda-Asse Pol Espargaro jubelte: «Groß Red Bull Racing!» Skisprung-Ass Gregor Schlierenzauer lobte: «Ein unglaubliches Rennen. Gratulation Max Verstappen!»

Emotional war auch die Botschaft von KTM-Dakar-Star Matthias Walkner, der das Finale aus dem Trainingslager in Arabien verfolgte. «Diese letzte Runde war einfach krank!», ließ der Salzburger an Max Verstappen ausrichten. Auch von KTM gab es offizielle Gratulationen von einer zur anderen Red Bull-Familie.

Auch Stefan Bradl, Sandro Cortes und Patrick Friesacher waren schnelle Gratulanten. Der deutsche Kitzbühel-Sieger Thomas Dressen: "Yeeesss! Finally! So well deserved!" Ski-Ikone Marcel Hirscher bilanzierte: "Was für eine unglaubliche und aufregende F1-Saison! Ein riesen Jubelschrei für das ganze Red Bull-Racing-Team. Absolut verdient!"

Auch der entthronte MotoGP-Weltmeister Joan Mir meldete sich zu Wort und schrieb anerkennend: «Unglaubliches Finale! Danke Max Verstappen und Lewis Hamilton.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0