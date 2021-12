Franz Tost: «Max Verstappen war der schnellste Pilot»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost freute sich nicht nur über den Titelgewinn von Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Er durfte auch ein starkes Saisonende seiner Schützlinge Yuki Tsunoda und Pierre Gasly bejubeln.

Die Formel-1-Saison endete in Abu Dhabi mit einem Höhepunkt: In der letzten Runde schnappte sich Max Verstappen die Führung von Lewis Hamilton und sicherte sich damit den Weltmeister-Titel in der Fahrer-Wertung. Den dritten Platz eroberte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, bereits auf den Plätzen 4 und 5 folgten die AlphaTauri-Piloten Yuki Tsunoda und Pierre Gasly, wobei der Rookie aus Japan die Nase vorn hatte.

Bei diesem Ausgang des spannenden Saisonfinales gerät selbst der sonst so nüchterne AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ins Schwärmen: «Was für ein unglaubliches letztes Saisonrennen, das wir in Abu Dhabi erlebt haben! Gratulation an Max Verstappen, Red Bull Racing und Honda, sie haben das ganze Jahr unglaublich gute Arbeit geleistet und Max verdient diesen Titel wirklich. Er war der schnellste Pilot in diesem Jahr und das Team hat eine fantastische Leistung abgeliefert.»

«Wir sind natürlich auch glücklich über unser Ergebnis, denn wir konnten ein wirklich gutes Resultat heimbringen, es war sogar das beste des Jahres. Yuki und Pierre haben mit den Rängen 4 und 5 insgesamt 22 Punkte gesammelt, nachdem sie das Rennen von den Startplätzen 8 und 12 in Angriff genommen hatten», lobte der Tiroler.

«Wir haben uns für verschiedene Strategien entschieden, Yuki fuhr auf den mittelharten Reifen vor, während Pierre auf einem frischen Satz der harten Mischung den ersten Stint absolvierte. Beide haben bis zum ersten Boxenstopp sehr clever agiert und ihre Reifen gut geschont. Pierre steckte hinter Fernando Alonso fest, ich denke, er hätte sonst noch viel schneller fahren können. Nichtsdestotrotz konnten wir dank des Safety-Cars und sehr guten Strategie-Entscheidungen am Ende mit beiden Autos in den Top-5 landen», schilderte Tost.

«Wir schliessen die Saison mit 142 WM-Punkten ab, so viele Zähler haben wir in der Geschichte des Teams noch nie in einer Saison gesammelt, und am Ende fehlten uns nur 13 Punkte auf Alpine. Das Team hat in allen Bereichen grosse Fortschritte gemacht und nun freue ich mich wirklich sehr aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass wir dann ein konkurrenzfähiges neues Auto haben werden», fügte der 65-Jährige an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0