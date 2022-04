Philipp Eng über Charles Leclerc: Grundstein zum Sieg

BMW-Werksfahrer und ServusTV-GP-Experte Philipp Eng (32) spricht in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die bärenstarke Leistung von Charles Leclerc und Ferrari in Australien.

Der Traumstart von Ferrari in die neue Formel 1-Saison – drei Rennen, zwei Siege – war auch in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ein grosses Thema. Dabei beleuchtete der Tourenwagen-Rennfahrer Philipp Eng die starke Vorstellung des Monegassen und seines italienischen Teams: «Im Motorsport brauchst du immer ein gutes Paket. Und Ferrari ist ganz offensichtlich sehr gut aufgestellt.»

Der 32-jährige Salzburger lobt: «Leclerc ist in absoluter Hochform. Aber es ist schon interessant – wenn man einen Fahrer fragt, warum es gerade so gut läuft, kann er es oft kaum sagen. Du bist letztlich immer nur so gut wie dein Werkzeug. Grundstein zum Sieg war seine tolle Quali-Runde, und dabei war Leclerc vor allem im letzten Pistensektor brilliant.»

Der ehemalige DTM-Pilot gibt zu bedenken: «Die Regeländerungen in der Formel 1 waren für 2022 signifikant, man sieht ja, wie die Autos ganz anders aussehen. Bei Ferrari haben sie bei diesem Schritt zur neuen Rennwagen-Generation offenbar alles richtig gemacht. Es ist ein Auto, dass unter allen Bedingungen funktioniert. Sie werden sehr schwer zu schlagen sein.»

Das Aufholen wird für die Gegner nicht einfach, wie Eng weiss: «Top-Teams wie Red Bull Racing oder Mercedes-Benz sind nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen. Aber wegen der Budgetgrenze müssen die Teams jetzt effizient entwickeln. Sie können nicht fünf verschiedene Heckflügel bauen.»



Eng beleuchtet noch einen weiteren Faktor: «Durch den Bouncing-Effekt, also dieses Hüpfen der Autos auf den Geraden, ist die Belastung des Materials noch grösser.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0