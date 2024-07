Oscar Piastri: «Echte Chance auf Konstrukteurstitel»

Kampfansage von Ungarn-Sieger Oscar Piastri: Der Australier ist sich sicher, dass sein McLaren-Team eine echte Chance hat, Red Bull Racing in diesem Jahr in der Konstrukteursmeisterschaft zu schlagen.

Mit dem Sieg von Oscar Piastri und Platz 2 von Lando Norris konnte das McLaren-Team im jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Hungaroring kräftig Boden auf Team-WM-Leader Red Bull Racing gutmachen. Während das Weltmeister-Team von Max Verstappen und Sergio Pérez nur 16 WM-Zähler eroberte, holte der Traditionsrennstall aus Woking deren 43.

Nur noch 51 Punkte trennen die beiden Mannschaften an der Spitze der Konstrukteurswertung. Und Piastri ist sich sicher, dass sein Team in der Lage ist, den lukrativen Titel zu sichern. Vor dem Start des Spa-Wochenendes erklärte er: «Wir nehmen Red Bull Racing eine Menge Punkte ab, wir haben in den letzten sechs oder sieben Rennen viele WM-Zähler erobert.»

Und der Australier ergänzte: «Der WM-Fight ist in vollem Gange und ich glaube, dass wir eine echte Chance auf den Konstrukteurstitel haben. Das ist sehr aufregend für alle im Team. Wir haben schon nach den ersten paar Rennen gedacht, dass es so kommen könnte.»

«Natürlich versucht man immer, das Beste aus jedem Wochenende zu machen, unabhängig davon, wie viele Punkte man hat oder wie es in der WM steht. Man kann nämlich nie wissen, wie sich das Blatt wenden kann, deshalb versucht man immer, das Maximum herauszuholen. Es ist sehr aufregend, um einen Titel kämpfen zu können und ich freue mich über diese Herausforderung», fügte Piastri an.

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0