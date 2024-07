Lando Norris über Ungarn-GP: «Das war dumm von mir»

McLaren-Pilot Lando Norris weigerte sich in Ungarn lange, seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf Anweisung seiner Mannschaft vorbeizulassen. Rückblickend übt sich der 24-jährige Brite in Selbstkritik.

Den Ungarn-GP durfte Lando Norris von der Pole in Angriff nehmen, doch schon nach wenigen Metern führte ein Anderer das Rennen an – sein Teamkollege Oscar Piastri. Der junge Australier machte alles richtig, fiel aber dennoch hinter den Briten zurück, weil McLaren Norris als Ersten zum Boxenstopp liess. Das Team musste den 24-Jährigen daraufhin rundenlang ins Gewissen reden, damit er die erste Position wieder zurückgab.

Norris leistete diesem Wunsch wenige Runden vor dem Rennende zähneknirschend Folge und begnügte sich somit mit dem zweiten Platz. Rückblickend sagte er in Belgien dazu: «Ich hätte ihn einfach gleich wieder nach vorne lassen müssen, es war dumm von mir, dass ich es nicht getan habe, denn wir durften gegeneinander kämpfen. Ich hätte ihn einfach vorbeilassen und daraufhin versuchen sollen, ihn wieder zu überholen. Es klingt so einfach, aber das kam mir einfach nicht in den Sinn.»

«Ich hatte einfach einen guten Rhythmus, und alles lief ganz gut. Ich stellte den Positionstausch in Frage, aber ich wusste eigentlich schon, als sie mich zuerst an die Box holten, dass ich ihn wieder vorbeilassen musste. Es war etwas doof von mir, dass ich ihn nicht früher wieder nach vorn liess», offenbarte der Brite kleinlaut.

«Hätte man das sowohl auf Team-Seite als auch meinerseits besser handhaben können?», fragte Norris daraufhin, und lieferte die Antwort gleich selbst: «Ja, klar. Und ich denke, wir würden jetzt nicht mehr darüber sprechen. Und es ist mir egal, welche Geschichten Aussenstehende darüber erzählen, was ich getan oder nicht getan hätte.»

«Ich bin nicht sehr stolz darauf, dass Oscars erster Sieg von dem, was ich getan habe oder getan hätte, überschattet wurde. Es wurde nicht darüber gesprochen, dass wir die Plätze 1 und 2 erobert haben. Wir haben im Team darüber gesprochen und wir wissen, dass beide Seiten etwas besser oder anders hätten agieren können», stellte der aktuelle WM-Zweite klar.

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0