Charles Leclerc: 10 Statistiken zum Ferrari-Triumph

Ferrari-Star Charles Leclerc hat in Melbourne (Australien) seiner Konkurrenz keine Chance gelassen. Wir beleuchten zehn kuriose Statistik-Häppchen nach der Triumphfahrt des monegassischen WM-Leaders.

Überzeugender lässt sich kein GP-Wochenende gestalten: Der 24-jährige Charles Leclerc hat in Australien von der Pole-Position einen Start/Ziel-Sieg erreicht und dabei auch noch die schnellste Rennrunde gedreht – besser geht’s nicht. Wir zeigen ein paar Statistik-Facetten rund um den Ferrari-Piloten und seine Gegner.

Charles Leclerc hat alle seine bisherigen vier GP-Siege von Pole-Position aus errungen (Belgien und Italien 2019, Bahrain und Australien 2022).

Leclerc ist bei allen drei bisherigen Rennen der noch jungen Saison 2022 die beste Rennrunde gefahren. Das gelang letztmal bei den ersten drei WM-Läufen des Jahres Emerson Fittipaldi – 1973!

Leclerc ist der 26. Formel-1-Fahrer in 73 Jahren Königsklasse, dem ein so genannter Grand Slam gelingt, also ein GP-Wochenende mit Pole, Start/Ziel-Sieg und bester Rennrunde. Absoluter König dieser Disziplin: der Schotte Jim Clark, dem dieses Kunststück acht Mal gelang.

Charles liegt in der Zwischenwertung 34 WM-Punkte vor dem derzeit zweitplatzierten George Russell. Nur einmal hatte ein Fahrer nach drei Rennen einen grösseren Vorsprung – Nico Rosberg 2016. Der Deutsche führte damals nach den WM-Läufen von Australien, Bahrain und China 36 Punkte vor seinem Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton. Rosberg wurde im gleichen Jahr Weltmeister.



Kein Fahrer hatte in der Formel-1-Saison 2021 einen so grossen Vorsprung wie Leclerc heute. Nach dem Grossen Preis von Österreich 2021 führte Max Verstappen die WM 32 Punkte vor Hamilton an. Auch Verstappen wurde in jenem Jahr Weltmeister.



Verblüffend: Erst zum zweiten Mal in der Formel-1-Historie hatten wir einen Ferrari-Sieg mit einem Piloten von Red Bull Racing auf Rang 2 und einem Fahrer von Mercedes auf Platz 3. Das gab es zuvor nur in Austin 2018 (Sieger Kimi Räikkönen, Max Verstappen Zweiter, Lewis Hamilton Dritter).



Wie 2021 schied Ferrari-Fahrer Carlos Sainz auch 2022 als erster Pilot aus. Damit ist eine Serie von 31 Zielankünften in Folge zu Ende gegangen. Letztmals ausgefallen war der Madrilene in Sotschi 2020 (Unfall in der ersten Runde, damals im McLaren).



Dank Charles Leclerc hat Ferrari die Führungsposition in allen wichtigen GP-Statistiken der Konstrukteure ausgebaut: 232. Pole-Position (auf Rang 2 folgt McLaren mit 156), 240. Sieg (Zweiter ist McLaren mit 183), 257. beste Rennrunde (auch hier ist McLaren Zweiter, mit 160).



Charles Leclerc ist der sechste Ferrari-Fahrer, der beim Grossen Preis von Australien gewinnen kann, nach Gerhard Berger 1987, Eddie Irvine 1999, Michael Schumacher (2000 bis 2002 sowie 2004), Kimi Räikkönen 2007 und Sebastian Vettel (2017/2018).



Leclerc hat nach drei Rennen bereits 143 Führungsrunden vorzuweisen, mehr als sechs Mal so viel wie alle gegnerischen Piloten zusammen (Sergio Pérez kommt auf 14 Führungsrunden, Max Verstappen auf 6, Carlos Sainz auf 2).





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0