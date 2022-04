Mika Häkkinen: Das kann sich Verstappen nicht leisten

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen (53) analysiert die völlig unterschiedliche Situation der bisherigen zwei Laufsieger Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing).

Zweiter Sieg im dritten Saisonrennen für den Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Zweiter Ausfall im dritten Saisonrennen für Weltmeister Max Verstappen. Das ergibt vor dem kommenden Grand Prix in Imola die Ausgangslage – der Monegasse hat in der WM-Zwischenwertung 46 Punkte Vorsprung auf den Niederländer.

Mika Häkkinen weiss genau, wie es ist, in einem WM-Kampf zu stecken. Der heute 53-jährige Finne war der einzige Fahrer, der vom grossen Michael Schumacher als ebenbürtiger Gegner eingestuft wurde. Häkkinen eroberte 1998 und 1999 den WM-Titel mit McLaren-Mercedes.

Nach dem Grossen Preis von Australien hält der 20-fache GP-Sieger Häkkinen in seiner Nachbetrachtung des Rennens fest: «Charles Leclerc hatte in Melbourne jederzeit die Zügel in der Hand. Kein Auto funktioniert mit den neuen Reifen von Pirelli so harmonisch wie der Ferrari, das Leistungsniveau von Charles ist übers ganze Wochenende und auch auf verschiedenen Rennstreckentypen sehr hoch. Für Charles ist das der bestmögliche Fall.»

«Leclerc hat aus den ersten drei Rennen fast das Maximum geholt – zwei Siege und ein zweiter Platz, dazu drei beste Rennrunden. Max Verstappen hingegen hat zwar in Saudi-Arabien gewonnen, aber er musste auch zwei Ausfälle hinnehmen. Das kann sich Verstappen nicht leisten, wenn es im WM-Kampf um jeden Punkt geht. Ich kann mir gut vorstellen, wie unzufrieden er sein muss.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0