Lewis Hamilton: Warten auf den brasilianischen Pass

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in São Paulo eine Veranstaltung des brasilianischen Software-Herstellers VTEX besucht und über seine Beziehung zu Brasilien gesprochen.

VTEX ist eine brasilianische Software-Firma, 1999 in Rio de Janeiro gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich inzwischen auf Lösungen für Online-Handel spezialisiert, ist in elf Ländern tätig und arbeitet mit Wirtschafts-Schwergewichtlern zusammen wie Walmart, Disney, Lego, Sony oder Coca-Cola.

Im Rahmen einer zweitägigen Veranstaltung in São Paulo, den so genannten «VTEX Days», ist Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton eingeladen worden, als Gastredner. Dabei sprach der 103-fache GP-Sieger über seine ganz besonderes Beziehung zu diesem Land: Hamilton hat Ayrton Senna verehrt, trägt wegen ihm einen gelben Helm und hat den Grossen Preis von Brasilien 2016, 2018 und 2021 gewonnen.

Lewis Hamilton sagte, zitiert von der Nachrichtenagentur Reuters: «Ich möchte mehr Zeit in Brasilien verbringen, so eine schöne Kultur! Leider kenne ich bislang nur Rio und São Paulo, aber ich möchte mal an den Feiertagen herkommen, an Weihnachten, Neujahr oder so.»

«Neymar lädt mich jedes Jahr ein und auch der Surfer Gabriel Medina. Aber ich warte noch auf meinen brasilianischen Pass.»

Die Bemerkung des Rennfahrers bezieht sich auf einen Vorstoss im brasilianischen Parlament, Lewis Hamilton zum Ehrenbürger des Landes zu machen. Eine entsprechende Eingabe reichte 2021 der Kongressabgeorgnete Andre Figueiredo ein.



Das war den Fans in São Paulo im vergangenen Herbst natürlich bekannt, und als Hamilton nach einem seiner besten Formel-1-Rennen 2021 im «Autódromo José Carlos Pace» gegen Max Verstappen triumphierte, kamen von den Tribünen Sprechchöre, die Hamilton mit Senna verbanden. Hamilton trat auf dem Siegerpodest mit einer Brasilien-Flagge auf.



Der demokratische Politiker Ciro Gomes, der Anfang Oktober 2022 zur Präsidenten-Wahl in Brasilien gegen Jair Bolsonardo antritt, unterstützt den Antrag zur Ehrenbürgerschaft des Engländers. Er hat getwittert: «Hamilton, du lebst bereits in unseren Herzen. Als Ehrenbürger unseres Landes wärst du uns noch näher.»



Die Antwort von Lewis kam postwendend: «Es wäre mir eine Ehre.»





