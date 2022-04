Lewis Hamilton: Wie Mercedes in Melbourne schwächelte

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton musste sich beim Grossen Preis von Australien in Melbourne seinem jungen Stallgefährten George Russell beugen. Das hatte seine Gründe.

Platz 4 für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton beim Australien-GP im Albert-Park von Melbourne, zum zweiten Mal in Folge ist der siebenfache Weltmeister hinter seinem 24-jährigen Mercedes-Stallgefährten George Russell ins Ziel gekommen.

Während des Rennens in Australien kam es zu diesem Funkverkehr zwischen Renningenieur Pete Bonnington und Hamilton. Pete in Runde 48: «Also Lewis, wir brauchen ein wenig Lift and coast, wegen der Motortemperaturen.» (Lift and coast bedeutet, dass vor den Kurven früher vom Gas gegangen und mehr in die Kurve hineingerollt wird, das verringert die Belastung des Triebwerks und spart dazu Sprit, M.B.).

Vier Runden später sagte «Bonno»: «Etwas mehr für Motortemperaturen, lift and coast.» Daraufhin Hamilont: «Ihr bringt mich hier in eine richtig schwierige Lage.»

Nun ist klar, worum es genau ging. Denn Mercedes-Chefstratege James Vowles sagt in seiner Nachbesprechung des WM-Laufs: «Alles in der Formel 1 wird bis an die Grenzen getrieben, und das gilt auch für die Kühlung der Antriebseinheit. Die regelst die Kühlung mit dem Vergrössern und Verkleinern von Kühlöffnungen, sei dies beim Lufteinlass, aber auch beim Entweichen der Luft mit Kühlrippen.»

«Du musst dich vor dem Qualifying dazu entscheiden, mit welcher Kühlkonfiguration ins Abschlusstraining und damit auch ins Rennen gegangen werden soll. Denn nach der Quali darfst du das aufgrund der Parc fermé-Bedingungen nicht mehr ändern.»

«Wie sich zeigte, war es im Rennen wärmer als erwartet, zwei Grad mehr als kalkuliert, um genau zu sein. Und das bedeutete, dass wir punkto Kühlung auf einmal im kritischen Bereich lagen. Das ist auch anderen Wettbewerbern passiert, wenn ich mich im Fahrerlager umhöre.»



«Als nun Lewis im Rennen Gegnern folgte, stiegen die Motortemperaturen, und er musste sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Er musste den Windschatten der Gegner verlassen, um möglichst viel Luft in die Kühler zu bekommen, damit die Temperatur wieder sinkt. Natürlich kannst du dann jedoch nicht wie gewünscht einem Gegner auf die Pelle rücken, und das hat Lewis mit seinem Funkspruch gemeint.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0