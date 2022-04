Live-Ticker Imola-GP: Sprint-Premiere, neue Sendezeit

Das umstrittene Sprint-Format kehrt mit dem Grossen Preis der Emilia-Romagna zurück. Gefahren wird ein solcher Mini-GP 2022 drei Mal. Aus Imola berichtet erstmals in dieser Saison auch RTL.

Imola ist das Rennen der Rückkehrer: Der Grosse Preis der Emilia-Romagna ist zurück, das kontrovers diskutierte, im vergangenen Jahr erstmals ausprobierte Sprint-Format der Formel 1 ist zurück, und erstmals 2022 geht auch RTL wieder auf Formel-1-Sendung. Aber der Reihe nach.

Der Grand Prix auf der Traditionsstrecke Enzo e Dino Ferrari in Imola kam 2020 als Notnagel zurück ins WM-Programm, als Ersatz für Läufe, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, inzwischen ist das früher als Grosser Preis von San Marino bekannte Rennen wieder fester Bestandteil der Weltmeisterschaft, als Grand Prix der (Region) Emilia-Romagna.

Es ist beschlossen worden, dass in der GP-Saison 2022 wie im Vorjahr drei Sprints stattfinden werden – also mit einem Qualifying schon am Freitag, einem Rennen über 100 Kilometer am Samstag (ein Drittel der klassischen GP-Distanz), welches die Startaufstellung des Grand Prix definiert, und dem WM-Lauf am Sonntag. 2021 wurde mit diesem Format in Silverstone, Monza und Interlagos experimentiert. 2022 wird es in Imola, auf dem Red Bull Ring und erneut in Interlagos umgesetzt.

Neu: Es gibt nicht mehr nur drei Punkte für den Ersten, zwei für den zweiten und einen für den dritten, sondern es gibt WM-Zähler bis Rang 8, um den Piloten etwas mehr Angriffslust zu entlocken. Das Punktesystem geht so:

Sieger: 8 Punkte

Zweiter: 7

Dritter: 6

Vierter: 5

Fünfter: 4

Sechster: 3

Siebter: 2

Achter: 1

Die Pole-Position wird übrigens künftig in Sachen GP-Statistik jenem Fahrer zugesprochen, der in der Quali am Freitag der schnellste Mann war, also nicht mehr dem Sieger des Sprints wie 2021.

Was viele Fans vor allem in Deutschland freut: RTL berichtet auch 2021 vier Mal live und vor Ort. Los geht’s am 24. April mit dem Grossen Preis der Emilia-Romagna. Als weitere Live-Übertragungen sind die Rennen aus Grossbritannien (Silverstone, 3. Juli), den Niederlanden (Zandvoort, 4. September) und Brasilien (Interlagos/São Paulo 13. November) geplant.

SPEEDWEEK.com-Leser werden in Imola gleich drei Mal mit unserem beliebten Live-Ticker verwöhnt: Von der Qualifikation und vom Sprint am Samstag, dazu vom Rennen am Sonntag. Natürlich haben wir für Sie auch zusammengefasst, welche Fernsehsender wann was aus Italien zeigen.





Grosser Preis der Emilia-Romagna im Fernsehen

Freitag, 22. April

10.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.55 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2022

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.35 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

16.15 ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Saudi-Arabien 2022

21.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 23. April

05.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2022

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2022

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

16.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2022

18.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt



Sonntag, 24. April

07.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

07.45 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

09.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

10.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

11.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Emilia-Romagna 2021

11.55 Sky Sport F1 – Live PSC: Rennen in Imola

12.50 Sky Sport F1 – Naomi & Lewis

13.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Countdown zum Rennen

14.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

14.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Emilia-Romagna

16.40 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 ORF1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

00.15 ORF1 – Rennen Wiederholung