Heiko Wasser (RTL): F1-Rückkehr nach 29 Monaten

Seit dem WM-Finale von Abu Dhabi 2019 hat das Gladbecker RTL-Urgestein Heiko Wasser keinen Formel-1-WM-Lauf mehr vor Ort erlebt. Das ändert sich mit dem Grossen Preis der Emilia-Romagna in Imola.

Mit dem Grand Prix der Regio Emilia-Romagna auf der italienischen Traditionsstrecke Imola kehrt die Formel 1 nach Europa zurück und Heiko Wasser in die Formel 1: Unglaublich, aber wahr – der in Gladbeck geborene und in Dortmund aufgewachsene RTL-Reporter hat seit dem 1. Dezember in Abu Dhabi keinen WM-Lauf mehr vor Ort erlebt!

Seit fast dreissig Jahren arbeitet Wasser in der Formel 1, aus Imola wird er – wie es die RTL-Zuschauer seit 1998 gewohnt sind – an der Seite des früheren GP-Piloten Christian Danner berichten, mit Kai Ebel als Boxenreporter und ergänzt durch Laura Papendick, da Florian König wegen Corona leider passen muss.

Wie erinnert sich Heiko Wasser an seinen bislang letzten WM-Lauf auf dem Yas Marina Circuit 2019? Der 64-Jährige auf RTL.de: «Letztes Rennen, Abschiedsstimmung und wie jedes Jahr noch ein Bier an einem lauen Abend.»

Dann kam die Corona-Pandemie. Was hat Heiko Wasser am meisten gefehlt? «Eigentlich alles. Die Vorbereitung auf die Reisen, Flüge buchen, Hotels buchen, Koffer packen, die Rennen vorbereiten, die Reise selbst, dann natürlich die Rennen, das Zusammensein mit den Kollegen, die Aufregung vor dem Beginn der Sendung – all das gibt es ja leider zu selten mittlerweile.»



Und jetzt Imola! Wasser freut sich: «Endlich wieder vor Ort sein und Leute treffen. Ich habe schon viele Mails bekommen, zum Beispiel von einem ganz alten Freund von Red Bull, der da fürs Catering zuständig ist. Bernd Mayländer habe ich ewig nicht gesehen, mit ihm bin ja auch gut befreundet. Also, einfach mal wieder durchs Fahrerlager laufen und viele Leute treffen. Und vielleicht gibt es die Chance, Formel-1-Boss Stefano Domenicali zu sprechen, den ich ja auch seit vielen, vielen Jahren aus Ferrari-Zeiten kenne, und ihm vielleicht auch noch mal zu sagen, wie wichtig die Free-TV-Übertragung in Deutschland ist.»



Zum vierten WM-Lauf der Saison meint Heiko Wasser: «Das wird sicherlich ein sehr spannendes Rennen, denn Red Bull Racing, speziell Max Verstappen, hat sehr gute Erinnerungen an die Strecke. Wir müssen schauen, wer Updates mitbringt und wie gut die sich bewähren und ob Red Bull Racing näher rankommt an Ferrari. Aber ansonsten ist Ferrari Favorit. Die Stimmung wird gigantisch sein, die war immer schon grossartig in Imola, ich kann mich an so viele Schumacher-Siege erinnern, wo da wirklich Volksfeststimmung war. Dieser Fan-Hügel, wo die schon Tage vorher mit Stöcken und Flatterband abgesteckt haben: Ferrari-Club Modena, Ferrari-Club Imola, Ferrari-Club Milano. Der Hügel ist eigentlich eine grüne Wiese, aber an einem GP-Wochenende sieht man da nur noch Rot.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0