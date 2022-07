Live-Ticker Ungarn-GP: Wer siegt vor der Sommerpause?

George Russell darf zum ersten Mal in seiner GP-Karriere von der Pole losfahren

Mercedes-Star George Russell sicherte sich im Qualifying auf dem Hungaroring die Pole zum 13. Saisonlauf. Neben und hinter dem Silberpfeil-Piloten lauern die Ferrari-Stars auf ihre Chance.

Zum letzten Mal vor der Sommerpause können die Formel-1-Piloten in Ungarn noch WM-Punkte sammeln. Die beste Ausgangslage hat dabei George Russell. Der Brite aus dem Mercedes-Team eroberte am Samstag im Qualifying seine erste Formel-1-Pole. In Acht nehmen muss er sich vor den beiden Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc, die von den den Positionen 2 und 3 losfahren werden.

Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo und Max Verstappen komplettieren die Top-10. Der WM-Leader muss nach den Motor-Sorgen vom Abschlusstraining eine Aufholjagd zeigen, genauso wie sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez, der von Startplatz 11 losfährt.

Mick Schumacher wird im GP vor den Toren von Budapest von Position 15 losfahren, Sebastian Vettel nimmt das Rennen von Startplatz 18 in Angriff. Aus der Boxengasse muss Pierre Gasly nach seinem Motor-Wechsel losfahren. Die ganze Action gibt’s im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachzulesen.