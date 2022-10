Live-Ticker USA-GP: Verstappen wild entschlossen

Max Verstappen will in Texas für Didi Mateschitz siegen

Am 22. Oktober wurde bekannt: «Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz ist tot. Einen Tag später wollen Weltmeister Max Verstappen und seine Red Bull Racing-Mannschaft ihm zu Ehren den USA-GP gewinnen.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ahnt, was auf ihn zukommt. Nach seiner dritten Pole-Position in der Formel 1 hat der Madrilene gesagt: «Ich erwarte von Max Verstappen ein ganz starkes Rennen. Red Bull Racing hat in diesem Jahr einige Male bewiesen, dass sie im Rennen mehr Tempo machen können als in der Qualifikation.»

Der Schlüssel dazu ist das Reifen-Management. Max Verstappen und Sergio Pérez (Red Bull Racing) konnten mit den Pirelli-Walzen schonender umgehen als das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sainz.

Max Verstappen ist wild entschlossen, zum zweiten Mal in Folge den USA-GP zu gewinnen. «Ich will ein Rennen zeigen, das Didi Mateschitz stolz machen würde. Und ich will mithelfen, dass wir den fünften Sieg im Konstrukteurs-Pokal klarmachen.»

Wie sich die ganze Action auf dem Circuit of the Americas entwickelt, können Sie hier in unserem Live-Ticker mitverfolgen.