Live-Ticker Brasilien-Qualifying: Wer startet von P1?

Nach nur einer Trainingsstunde müssen die GP-Piloten in Brasilien ins Qualifying, das die Startaufstellung für den Sprint bestimmt. Die grosse Frage lautet: Wer sichert sich die beste Ausgangslage für das Mini-Rennen?

Nur eine Trainingsstunde hatten die Formel-1-Fahrer auf dem Autódromo José Carlos Pace Zeit, um sich auf das Qualifying zum Sprint-Rennen vorzubereiten. Und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez drehte in diesen 60 Minuten die schnellste Runde.

Bloss vier Tausendstel langsamer blieb Ferrari-Star Charles Leclerc, der sich auf dem zweiten Platz vor Champion Max Verstappen im zweiten Red Bull Racing-Renner einreihte. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz war der Viertschnellste, dahinter klassierten sich die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell, wobei der siebenfache Weltmeister die Nase vorn hatte.

In Sainz’ Ferrari wurde im Anschluss an das Training ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut, das bedeutet, dass er in der Startaufstellung zum Grand Prix am Sonntag nach hinten rücken muss.

Zur Top-10 gehörten auch die beiden deutschen Formel-1-Piloten im Feld. Sebastian Vettel, der dem GP-Zirkus nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi den Rücken kehren wird, war der Siebtschnellste. Gleich dahinter reihte sich sein Landsmann Mick Schumacher ein, der um seinen Verbleib im Haas-Team kämpft.

Ob sich die beiden Deutschen auch im Qualifying bis in die Top-10 durchkämpfen können und wer am Ende die Pole zum Sprint erobern wird, erfahren Sie hier im Live-Ticker.