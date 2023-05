Fred Vasseur (Ferrari): «Es ist herzzerreissend»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist tief betroffen von den Überschwemmungen, die durch die starken Regenfälle in der Region Emilia-Romagna verursacht wurden. Der Franzose spricht von einer schrecklichen Tragödie.

Bereits Anfang Mai führte anhaltender Regen in der Region Emilia-Romagna zu Überschwemmungen, die zwei Menschenleben forderten. In dieser Woche wurde die Gegend um Imola erneut von schweren Unwettern und ihren Folgen getroffen. Das Tief Minerva hat erneut für einen Ausnahmezustand gesorgt, ganze Strassenzüge und Quartiere stehen unter Wasser, die Zahl der Todesopfer ist auf neun gestiegen.

Die Formel 1 hat schon zur Mittagsstunde bestätigt: Das geplante Rennen am Sonntag wird nicht stattfinden, die Vorbereitungen wurden abgebrochen, damit sich die lokalen Behörden und Rettungskräfte ganz auf die Arbeit für die Betroffenen vor Ort konzentrieren können. Die Teams und Fahrer haben Verständnis für die Entscheidung, das Rennen am Sonntag abzusagen.

Auch das Ferrari-Team hat mit einer Stellungnahme reagiert und betont, dass es die Entscheidung der Verantwortlichen der Formel 1 und des Autosport-Weltverbands FIA unterstützt. «Es ist unser Heimrennen und gerade deshalb ist es sehr wichtig für uns, dass die Sicherheit all jener, die in der Region leben und arbeiten, an erster Stelle steht», heisst es im Statement der Scuderia.

Teamchef Fred Vasseur betont: «Im Namen aller Mitarbeiter der Scuderia Ferrari möchte ich allen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind, unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Emilia-Romagna ist unsere Heimat und es ist herzzerreissend zu sehen, was die Menschen hier in diesen Tagen durchmachen.»