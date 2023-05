Ex-Schumacher-Gefährte: Was Ferrari jetzt braucht

​Der Italiener Luigi Mazzola, zwölf Jahre lang in Diensten von Ferrari, macht sich Sorgen um den Zustand des berühmtesten Rennstalls der Welt. Er sagt, was Ferrari jetzt am dringendsten braucht.

Luigi Mazzola arbeitete von 1988 bis 2009 bei Ferrari. Als Chef des Test-Teams spielte er eine gewichtige Rolle für den Aufstieg von Ferrari, mit den fünf WM-Titeln in Folge 2000 bis 2004 von Michael Schumacher. Damals wurde ungehemmt getestet, und zwischen Schumi und dem italienischen Techniker entstand ein Vertrauensverhältnis.

Heute arbeitet Mazzola als Firmenberater und Mental-Trainer. Natürlich verfolgt er auch ohne Job in der Königsklasse genau, was Ferrari macht. Vor dem WM-Lauf in Imola äussert er sich gegenüber Quotidiano Motori kritisch.

Der Italiener sagt: «Wenn es darum geht, die Probleme von Ferrari zu lösen, dann war das Engagement von Fred Vasseur anstelle von Mattia Binotto der falsche Ansatz. Und ich sage das in voller Kenntnis der Sachlage. Das könnte so weit gehen, dass Charles Leclerc keinen neuen Vertrag unterzeichnen wird.»

Zur Erinnerung: Die Abkommen mit Leclerc und Carlos Sainz laufen Ende 2024 aus.



Mazzola findet: «Leclerc könnte der neue Jean Alesi werden. Ich habe miterlebt, wie es Ferrari in der ganzen Zeit mit Alesi nicht geschafft hat, ihm ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen.»



Wo für ihn das Problem liegt: «Ferrari ist seit Jahren ohne technischen Direktor.»



Gleichzeitig findet auch er, man solle Fred Vasseur Zeit geben: «Er hat mit seinem berühmten Vorgänger Jean Todt den französischen Pass gemeinsam, aber was den Rest angeht, müssen wir sehen. Todt hatte mit Peugeot alles gewonnen, als er zu Ferrari kam. Was hat Vasseur gewonnen?»



Fazit von Luigi Mazzola: «Ferrari bräuchte an der Seite von Leclerc einen technischen Leiter von der gleichen Klasse wie Charles.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1