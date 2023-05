Nico Hülkenberg (Haas): «Haben etwas Neues dabei»

Das Haas-Team bestreitet in Imola das 150. GP-Wochenende der Team-Geschichte. Nico Hülkenberg fährt zum ersten Mal auf dem italienischen Rundkurs. Der Deutsche erklärt, was ihn zuversichtlich stimmt.

Nach dem Heimspiel in Miami steht für das Haas-Team gleich wieder ein besonderes Rennwochenende an: In Imola wird der US-Rennstall seinen 150. GP bestreiten. Für Nico Hülkenberg wird es eine Premiere. Er sagt: «mola ist natürlich ein historischer und prestigeträchtiger Ort im Formel-1-Kalender, weshalb ich mich sehr darauf freue, hier zum ersten Mal zu starten.»

«Die Strecke hat schon im Simulator viel Spass gemacht. Mal sehen, was das Wetter in den nächsten Tagen für uns bereithält», sagt der 35-Jährige, und verrät: «Der neue Unterboden hat sich schon in Miami gut angefühlt, jetzt müssen wir diesen auf einer Strecke mit mehr Grip optimieren. Ausserdem haben wir auch etwas Neues für Imola, das mich für das Wochenende zuversichtlich stimmt.»

Zum Jubiläum sagt der Deutsche: «Im Vergleich zu anderen Teams in der Startaufstellung ist Haas ein jüngeres und kleineres Team. Wir gehen die Dinge anders an, und nach den ersten Rennen kann ich definitiv sagen, dass jeder im Team mit der gleichen Einstellung wie die Grossen arbeitet, ohne dass dabei der Familiencharakter verloren geht.»

«Man kann sehen, dass die Leute in dieser Saison bisher Spass an ihrer Arbeit haben, und wir werden in unserem 150. Grand Prix in der Formel 1 hart um ein gutes Ergebnis kämpfen», verspricht der aktuelle WM-Elfte.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1