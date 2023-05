Kein Imola-GP: Auch Fahrer unterstützen GP-Absage

Nicht nur die Teams verstehen die Entscheidung der Formel-1-Verantwortlichen, die Vorbereitungen auf den GP in Imola abzubrechen. Auch die Fahrer sind sich einig, dass es richtig war, das Rennen am Sonntag abzusagen.

Eigentlich hätte der sechste Formel-1-GP in diesem Jahr am Sonntag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola stattfinden sollen. Doch die heftigen Regenfälle, die das Tief Minerva mit sich brachte, haben die Organisatoren und Formel-1-Verantwortlichen umdenken lassen. Gemeinsam mit der FIA und den lokalen Behörden wurde die Entscheidung getroffen, die Vorbereitungen auf das Rennwochenende in der Region Emilia-Romagna abzubrechen.

Das befürworten nicht nur die Rennställe, auch die GP-Star selbst sind sich einig, dass es im Moment wichtigere Dinge als die sechste WM-Runde gibt. Champion Max Verstappen erklärt in den sozialen Medien zusammen mit seinem Team von «Verstappen.com»: «Unsere Gedanken sind bei all jenen Menschen, die von den schweren Regenfällen und Fluten in der Region Emilia-Romagna betroffen sind. Wir wünschen euch allen die Kraft, um sicher durch diese schwierige Zeit zu kommen.»



Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton richtete sich mit einer Video-Botschaft an die Fans. Der jüngere der beiden Sternfahrer sagt darin: «Es ist wirklich beunruhigend zu sehen, was in der Region Emilia-Romagna passiert. Wir wünschen uns, dass alle in Sicherheit sind. Natürlich ist es schade, dass wir kein Rennen fahren werden, aber es wurde die richtige Entscheidung gefällt.»

Der siebenfache Weltmeister fügt an: «Wir sind hier im Formel-1-Werk, um uns vorzubereiten und natürlich waren wir sehr aufgeregt, weil es wieder weitergeht. Aber es wurde richtig entschieden und unsere Gedanken sind bei allen, die dort sind und wir wünschen auch allen Sicherheitskräften nur das Beste. Wir hätten gerne ein Rennen ausgetragen, aber das ist sicherlich die richtige Entscheidung. Wir schicken den Fans unsere Liebe und Unterstützung und wir hoffen, dass alle in Sicherheit sind. Hoffentlich sehen wir uns in Monaco wieder.»

McLaren-Pilot Lando Norris twitterte: «Ich liebe das Rennfahren, aber die Sicherheit von allen ist wichtiger. Entschuldigung an alle Fans, wir werden nach Imola zurückkehren.» Und sein Teamkollege Oscar Piastri betonte: «Meine Gedanken sind bei allen, die von den Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna betroffen sind. Es tut mir leid für alle Fans, dass wir nicht gegeneinander antreten können. Ich freue mich darauf, in Zukunft mein erstes Rennen in Imola zu bestreiten. Passt auf euch auf.»