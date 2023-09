Singapur-Quali: Pole für Sainz, Max Verstappen sauer

Ferrari-Star Carlos Sainz schloss nicht nur den Trainingsfreitag in Singapur als Schnellster ab, auch im 3. Training hatte er die Nase vorn. Ob er auch im Qualifying triumphiert, kann hier live mitverfolgt werden.

In Singapur hat Ferrari die Nase klar vorn: In jedem der freien Trainings war ein Ferrari-Fahrer der schnellste Mann auf dem Strassenkurs. Die erste Session schloss Charles Leclerc als Schnellster ab, am Ende des Tages durfte sich sein Teamkollege Carlos Sainz über die Bestzeit freuen. Der Spanier gab auch in der letzten freien Trainingsstunde das Tempo vor.

Deshalb ging der 29-Jährige aus Madrid als Favorit ins Qualifying. Aber auch die Fahrer von Mercedes und McLaren durften sich Hoffnungen auf die Pole machen – genauso wie Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der zwar über Probleme beim Rauf- und Runterschalten klagte, im dritten Training aber die viertschnellste Runde drehte und schneller als Leclerc war.

Damit kamen vier verschiedene Teams im 3. freien Training in die Top-4. Wer am Ende die Nase vorn hatte und wer auf dem anspruchsvollen Strassenkurs in der Streckenbegrenzung gelandet ist, kann hier im Live-Ticker zum Qualifying nachgelesen werden.