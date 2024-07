Carlos Sainz (8.) rätselt: Ferrari-Speed war futsch

​Der Spanier Carlos Sainz versteht nicht, wo sein Tempo in der Qualifikation zum Belgien-GP hingekommen ist – der Australien-GP-Sieger ist nur Achtschnellster, sechs Ränge hinter Charles Leclerc.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird in Belgien von der Pole-Position ins Rennen gehen – zweitschnellste Zeit in der Qualifikation hinter Max Verstappen, aber wegen der Strafversetzung des Niederländers beste Ausgangslage für den Traditions-GP.

Carlos Sainz hingegen rätselt, wieso er im spannenden Abschlusstraining auf dem Circuit de Spa-Francorchamps nur Achtschnellster geworden ist, mehr als sieben Zehntelsekunden langsamer als sein monegassischer Stallgefährte.

Der dreifache GP-Sieger Sainz sagt: «Ich war Fünfter in Q1 und Vierter in Q2, ich fühlte mich im Wagen sehr wohl. Aber im entscheidenden Moment in Q3, als ich mit frischen Intermediate-Reifen auf die Bahn ging, hatte ich Mühe mit dem Aufwärmen der Reifen, ich hatte zu wenig Grip und konnte keine gute Runde zusammensetzen. Ich weiss nicht, was da schiefgelaufen ist.»



«Mein Problem fürs Rennen nun – ich habe Autos vor mir, die so schnell sind wie mein Wagen oder schneller, die beiden McLaren, der Red Bull Racing-Renner von Pérez, die Mercedes.»



«Wenn ich weiter vorne ins Rennen gehen könnte, könnte ich mit einem Podestplatz liebäugeln. Darüber hinaus muss ich damit rechnen, dass von hinten Max Verstappen naht.»





Qualifying, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:53,159 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:53,754

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:53,765

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:53,835

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:53,981

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:54,027

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,184

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:54,477

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:54,765

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:54,810

11. Alex Albon (T), Williams, 1:54,473

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:54,635

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:54,682

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:54,764

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:55,716

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:56,308

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:56,500

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:56,593

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:57,230

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:57,775