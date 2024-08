Zak Brown (McLaren): «Dann würde ich lügen»

McLaren hat in den jüngsten Rennen den Rückstand in der Konstrukteurswertung auf Red Bull Racing auf nur 42 WM-Punkte gedrückt. CEO Zak Brown räumt ein, dass er nicht damit gerechnet hat.

14 Rennwochenenden haben die Formel-1-Teams und ihre Stars in diesem Jahr absolviert, zehn WM-Runden stehen nach der Sommerpause noch auf dem Programm. Und an der Spitze der WM-Wertungen wird es immer spannender. In der Fahrer-Tabelle verfügt Red Bull Racing-Star Max Verstappen noch über einen Vorsprung von 78 Punkten auf Lando Norris.

Der McLaren-Star stand seit dem Rennwochenende in Monaco vier Mal auf dem GP-Podest – in Kanada, Spanien und Budapest als Zweiter, das Heimrennen in Silverstone beendete der Brite als Dritter auf dem Treppchen. Verstappen hat in Kanada und Spanien den Sieg geholt, in Silverstone durfte er sich über den zweiten Platz freuen.

In der Team-Wertung geht es knapper zu, da ist McLaren bis auf 42 Punkte an Leader Red Bull Racing herangerückt. Damit hatte auch Zak Brown nicht gerechnet, wie er im «BBC»-Sport-Interview zugibt. «Wenn ich sagen würde, dass ich nicht überrascht bin, würde ich lügen. Denn Red Bull Racing hatte einen so grossen Vorsprung auf alle und Mercedes war auch so dominant», sagt der CEO des McLaren-Teams.

Gleichzeitig räumt der Amerikaner ein: «Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir den Rückstand verringern können.» Und er fragt: «Aber hätte ich gedacht, dass wir zur Sommerpause nur ein Rennen davon entfernt sind, die Führung in der Konstrukteurswertung zu übernehmen?»

Er glaube nicht, dass McLaren beim nächsten Rennwochenende bereits genügend Punkte aufholen könne, um vorne zu sein. «Aber wenn wir so weitermachen, wie in den letzten sechs, sieben Rennen, dann werden wir zum Jahresende da stehen, wo wir sein müssen», ergänzt Brown, der auch gesteht: «Ich dachte, wir würden erst 2025 da sein, wo wir jetzt stehen, aber ich beschwere mich natürlich nicht darüber.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0