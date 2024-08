Olympische Spiele: Die Sportarten der GP-Stars

​Nach den Spielen ist vor den Spielen: Paris 2024 ist vorbei, 2028 ist Los Angeles dran mit der Austragung der Olympischen Sommerspiele. GP-Fahrer sagen, in welcher Disziplin sie antreten würden.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 sind vorbei, und bei zahlreichen Wettbewerben fieberten auch die Formel-1-Fahrer mit. Ferrari-Ass Charles Leclerc trug in seiner Heimat Monaco sogar die olympische Flamme, und Lewis Hamilton sah sich in Paris die Fechtwettbewerbe an.

Längst laufen die Vorbereitungen für die kommenden Spiele, 2028 in Los Angeles. Aber in welcher Disziplin würden die Grand-Prix-Fahrer am liebsten antreten?

Williams-Fahrer Alex Albon differenziert auf der offiziellen Seite der Formel 1: «Also es ist das Eine, in welcher Sportart ich gerne antreten würde, und es ist etwas Anderes, in welcher ich halbwegs brauchbar wäre. Was ich gerne machen würden – 100 Meter Sprint. Das scheint mir die Disziplin mit dem wenigsten Schmerz zu sein! Aber wo wäre ich gut? Keine Ahnung. Vielleicht im Synchron-Schwimmen?»

Die Antwort von McLaren-Fahrer kommt wie aus der Pistole geschossen. Bei der Frage: «Wenn du die Chance hättest, an den Olympischen Spielen ...» Weiter als diese neun Worte kommt der Fragesteller nicht, denn Norris unterbricht: «Golf! Denn das ist der einzige Sport, den ich abgesehen von der Formel 1 mag.»



Sauber-Pilot Guanyu Zhou glaubt: «Ich kann ziemlich schnell rennen, also würde ich sagen – ich mach die 200 Meter.»



Alpine-Fahrer Pierre Gasly: «Ich liebe Fussball, aber ich finde, Fussball ist keine typisch olympische Sportart, also würde ich mich für eine Sprint-Disziplin entscheiden. Mein Leben dreht sich um Speed, also ist der Sprint doch am naheliegendsten.»



Nico Hülkenberg meint: «Ich laufe gerne, aber ich bin kein besonders guter Sprinter. Aber das würde ich trotzdem am liebsten machen.»



Flammenträger Charles Leclerc: «Ich wäre in gar nichts gut! Also habe ich wohl nur dann eine Chance, wenn die Formel 1 olympisch wird. Aber als ich ein Knabe war, da war ich im Hochsprung ganz brauchbar.»



Carlos Sainz, nicht unbescheiden: «Ich bin vielseitig und in einigen Sportarten recht annehmbar – Golf, Tennis, Paddle, dazu auf Skiern, egal ob auf dem Wasser oder auf Schnee, ferner Wake Boarding, Surfen, Fussball, Radfahren, Schwimmen. Ich liebe fast jeden Sport!»