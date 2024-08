Live-Ticker Quali: Wer holt sich die Zandvoort-Pole?

Max Verstappen hat schon drei Mal die Pole in Zandvoort erobert, gelingt ihm das auch in diesem Jahr?

Keines der freien Trainings in Zandvoort verlief störungsfrei. Entsprechend schwierig gestalten sich die Quali-Prognosen. Wer sich im Kampf um die Pole durchsetzen wird, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Das erste Qualifying nach der Sommerpause müssen die GP-Rennställe mit weniger Erfahrungskilometer als gewünscht in Angriff nehmen. Denn keine der Sessions in Zandvoort verlief reibungslos. Im ersten Training sorgte das Wetter dafür, dass nur wenige nützliche Daten gesammelt werden konnten. Im zweiten Training bescherte Nico Hülkenberg mit seinem Abflug allen eine – relativ kurze – Zwangspause. Und in der dritten Session verkürzte der spektakuläre Abflug von Logan Sargeant das Training.

Der Williams des Amerikaners wurde beim Einschlag nicht nur stark beschädigt, nach dem Abflug fing das Fahrzeug auch Feuer. Damit ist so gut wie sicher, dass Sargeant nicht am Abschlusstraining teilnehmen wird. Im Kampf um die Pole hätte der 23-Jährige aber ohnehin keine Rolle gespielt.

Um den ersten Startplatz werden vielmehr die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri, das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell sowie Lokalmatador Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner kämpfen. Letzterer konnte sich die beste Startposition in den vergangenen drei Jahren sichern.

Ob ihm das auch in dieser Saison gelingt, und wer sich im Abschlusstraining eine starke Startposition sichert, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.